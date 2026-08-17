Saarn gewinnt das Auftaktspiel. Duissern unterliegt.

Anschließend übernahm TuSpo zunehmend das Kommando, ohne sich dabei die ganz großen Torchancen zu erspielen. Duissern kam einmal gefährlich vor das Tor - bei einer möglichen Handelfmeter-Situation hatte TuSpo Glück, dass der Pfiff ausblieb.

Nach rund einer Viertelstunde brachte Stedter die Saarner in Führung.

Kurz vor der Pause dann das wichtige 2:0: Stedter setzte Sander stark in Szene, der vor dem Gastekeeper cool blieb und souveran vollendete.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Duissern seine stärkste Phase. Leisner parierte einen Schuss zur Ecke. Aus dem anschließenden Konter entwickelte sich dann das 3:0: Über Ott, Sander und Wolterhoff landete der Ball bei Stedter, der seinen zweiten Treffer erzielte.

Duissern konnte zwar noch verkürzen, doch die Saarner ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Es folgten weitere gute Chancen, ehe Sander mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand herstellte.