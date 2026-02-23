Saarmunds Befreiungsschlag im Babelsberger Nachholspiel

– Foto: SG Saarmund

Bei den Nachholspielen des 12. Spieltags des Landesklasse West diktierte das schlechte Wetter den Rhythmus. Während die Begegnung zwischen dem FK Hansa Wittstock 1919 und dem SSV Einheit Perleberg den widrigen Bedingungen endgültig zum Opfer fiel, trotzten zwei Teams der Tristesse. In einem emotionalen Überlebenskampf im Tabellenkeller wurde um jeden Zentimeter Rasen gerungen, um wichtige Punkte für die Tabelle zu ergattern.

Die Atmosphäre in Babelsberg war so grau wie der wolkenverhangene Himmel, als 37 Zuschauer den Weg zu diesem Schicksalsspiel fanden. Es war eine Partie, in der die Nerven blank lagen, da beide Mannschaften dringend Punkte benötigten, um nicht tiefer in den Abgrund der Tabelle zu rutschen. Die Reserve des SV Babelsberg 03 mühte sich sichtlich, doch die SG Saarmund bewies an diesem Tag die größere mentale Stärke und Kaltschnäuzigkeit.

Das erste Ausrufezeichen in diesem kampfbetonten Nachholspiel setzten die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff. In der 41. Minute erzielte Nicolas Gimsa das umjubelte 0:1 für die SG Saarmund. Der Schock bei den Gastgebern saß tief und auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Babelsbergern nicht, die kompakte Defensive der Gäste zu überwinden. In der 60. Minute sorgte schließlich Max Asmus mit seinem Treffer zum 0:2 für die endgültige Entscheidung und ließ die mitgereisten Saarmunder Anhänger im trüben Wetter jubeln.