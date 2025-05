Saarlandpokal-Halbfinale gegen den 1. FCS

Wenige Tage nach der knappen 2:3-Niederlage beim Meister TSG 1899 Hoffenheim II in der Regionalliga Südwest steht für unseren FCH morgen Abend das Saarlandpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken an. Der Weg der Homburger ins Halbfinale des Sparkassen-Pokals Saar, in dem man nun im 6. Jahr in Folge steht, führte über Siege gegen den VfL Primstal (4:0) in der 5. Runde, im Achtelfinale gegen den SC Friedrichsthal (3:1) sowie gegen den FSV Jägersburg (2:0) im Viertelfinale. Nun trifft unser FCH morgen Abend im Saarlandpokal im 9. Jahr in Folge im traditionsreichen Derby auf den 1. FCS.

Der Gegner

Der 1. FC Saarbrücken steckt derzeit mitten im Aufstiegskampf der 3. Liga. Nach dem 4:3-Heimsieg gegen den SC Verl am Wochenende steht die Mannschaft von Cheftrainer Alois Schwartz, der vor rund zwei Wochen das Amt von Rüdiger Ziehl übernahm, aktuell auf dem Relegationsplatz 3. Mit erst 4 Niederlagen und einer Ausbeute von 28 Punkten aus 18 Spielen sind die Saarbrücker derzeit das drittstärkste Auswärtsteam der 3. Liga. Der Weg des Vorjahres-Pokalsiegers ins Halbfinale des Sparkassen-Pokals Saar führte über Siege gegen die SG Saubach (6:1), den SV Saar 05 (2:0) sowie zuletzt im Viertelfinale gegen den SV Merchweiler (3:2).

Das sagt der Trainer

„Wir alle freuen uns auf das Spiel morgen Abend. Es ist das Highlight in einer bisher insgesamt durchwachsenen Saison. Jeder weiß, dass der Pokal seine eigenen Gesetzte schreibt und was in so einem Spiel zu Hause auch möglich ist. Auch wenn der Kleine erstmal der Underdog ist, gibt es immer wieder Überraschungen. Wir dürfen uns nicht blenden lassen, was der FCS vorhat. Ihr gesamter Kader ist drittliga-tauglich. Sie werden eine Top-Elf auf dem Platz stehen haben, auch wenn es nicht die erste Elf sein sollte“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das morgige Saarlandpokal-Halbfinale.

Die Bilanz

Wettbewerbsübergreifend kam es in der Vergangenheit bereits ganze 70-mal zum Traditionsderby zwischen unserem FCH und dem 1. FC Saarbrücken. Die Homburger Bilanz: 16 Siege, 21 Unentschieden, 33 Niederlagen. Im Sparkassen-Pokal Saar trafen unser FCH und die Saarbrücker seit der Saison 2016/17 8 Jahre in Folge aufeinander. 2 Spiele konnten die Grün-Weißen gewinnen, 6 Duelle entschied der FCS für sich. Zuletzt trafen beide Mannschaften im Finale der Saison 2023/24 aufeinander. Damals mussten sich die Homburger trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch Markus Mendler dem Drittligisten am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben. Das letzte Derby im Waldstadion im Viertelfinale 2022/23 verloren die Grün-Weißen knapp mit 2:3 nach Verlängerung. Den letzten Sieg gegen den die Saarbrücker feierte unser FCH im Saarlandpokal-Halbfinale der Saison 2021/22. Damals setzte man sich durch Tore von Patrick Dulleck und Mart Ristl im heimischen Waldstadion mit 2:1 durch.

Das Personal

Neben den Langzeitausfällen Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann müssen die Homburger morgen Abend auch auf die verletzten Max Jansen und Max Dombrowka (beide Knieverletzung) verzichten.

Anstoß unseres Halbfinals im Sparkassen-Pokal Saar morgen Abend gegen den 1. FC Saarbrücken ist um 19 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Justin Hasmann.

Allgemeine Infos zum Spiel