Saarlandpokal-Finale am 24. Mai um 17.30 Uhr

Der Termin für das Finale im Sparkassen-Pokal Saar ist nun offiziell: Unser FCH trifft am Samstag, den 24. Mai, um 17:30 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion auf den FC Palatia Limbach. Die Partie findet im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ statt und wird live in der ARD übertragen.

Nachdem der ursprünglich angesetzte Termin zunächst infrage stand, hat sich der Saarländische Fußballverband (SFV) nun kurzfristig doch auf den 24. Mai festgelegt. Grund für die Unsicherheit war die mögliche Relegation des 1. FC Saarbrücken zur 2. Bundesliga am Tag zuvor. Sollte der FCS in die Aufstiegsspiele einziehen, würde er bereits am Freitag, den 23. Mai, sein Relegations-Hinspiel ebenfalls im Ludwigspark austragen.

Da nicht klar war, ob das Stadion nur einen Tag später wieder für das Pokalfinale zur Verfügung steht, standen sowohl Spielort als auch Termin zeitweise auf der Kippe. Nun hat der SFV bestätigt, dass das Endspiel wie geplant im Ludwigspark stattfinden wird. Man werde im Vorfeld alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um das Stadion nach einem möglichen Relegationsspiel rechtzeitig für das Pokalfinale herzurichten.