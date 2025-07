Saarländischer Zweitligist verliert auch vorletzten Test

Die SV Elversberg hat auch das vorletzte Testspiel vor der am kommenden Freitag beginnenden Drittligarunde verloren. Das Team von Neu-Trainer Vincent Wagner unterlag am Samstag im Rahmen der Saisoneröffnung dem niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard mit 2:3.

Weitere Testspiel-Niederlage für die SV Elversberg. Im Rahmen der eigenen Saisoneröffnung in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde unterlag das saarländische Zweitliga-Team dem niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard mit 2:3 (1:0). Bambasé Conté gelang vor 4.500 Zuschauern die zwischenzeitliche 2:0-Führung, Für die Gäste traf Paul Gladon doppelt, den Endstand stellte dann Owen Johnson her. Beide Teams vergaben in der ersten Hälfte je einen Elfmeter, für Elversberg scheiterte Carlo Sickinger.

Der abschließende Test ist für den morgigen Sonntag vorgesehen, um 14 Uhr treffen die Elversberger im Homburger Waldstadion auf den Regionalligisten FC Homburg.