Saarländer siegen im Regionalliga-Test FC Homburg: 4:1 gwgen Meppen nach 135 Minuten von Fried/Verein · Heute, 07:06 Uhr · 0 Leser

Am heutigen Samstag absolvierte der FC 08 Homburg im Trainingslager in der Türkei ein Testspiel gegen n SV Meppen. Gegen den Tabellenführer der Regionalliga Nord entschieden die Homburger das Spiel nach 3×45 Minuten mit 4:1 für sich.

Aus dem mitgereisten Kader fielen beim FCH für dieses Testspiel fünf Spieler aus. Sean Busch ist nach einer Verletzung am Sprunggelenk noch nicht einsatzfähig und stand Cheftrainer Roland Seitz somit nicht zur Verfügung. Verzichten musste Seitz ebenfalls auf Niklas Zapotoczny, Nilsöseler, Elias Cervenka und Steffen Nkansah, die krankheitsbedingt nicht spielen konnten. Am ersten Trainingstag des Trainingslagers verletzte sich außerdem Lukas Hoffmann am Oberschenkel und musste die Heimreise antreten. Aus unserer U19 ist Torhüter Jonas Müller ins Trainingslager nachgereist, um Hoffmann zu vertrete

Direkt zu Beginn der Partie legten beide Mannschaften ein hohes Tempo an den Tag, doch der FCH dominierte mit längeren Ballphasen. So gingen die Homburger bereits in der 8. Minute durch Kaan Inanoglu in Führung. Die Antwort des Gegners ließ allerdings nicht lange auf sich warten und so war Michael Gelt in der 11. Minute bereits mit einer starken Parade gefragt. Die Partie wurde daraufhin offener und beide Mannschaften versuchten sich mit unterschiedlichen Kombinationen. Robert Geller spielte sich mit hoher Intensität nach vorne, der Ball landete über Mendler bei Joachims, dessen Abschluss jedoch knapp am linken Pfosten vorbeiging. Auch der Freistoß durch Mendler in der 15. Minute, der aus circa 16 Metern zentral auf das Tor ging, konnte durch den Meppener Keeper pariert werde Daraufhin sammelten sich beide Mannschaften etwas und es kam längere Zeit zu keinen bedeutenden Abschlüssen. Dies mag der Besonderheit geschuldet sein, dass die Partie statt auf die regulären zwei Halbzeiten diesmal auf drei Halbzeiten à 45 Minuten angesetzt wurde. In der 30. Minute versuchte unser FCH den nächsten Angriff über Mendler. Er schickte Inanoglu in die Tiefe, der aus spitzem Winkel den Abschluss suchte, doch den Ball nicht kontrollieren konnte. In der 41. Minute jagte Miguel Gonçalves aus rund 20 Metern einen starken Distanzschuss mitten ins Tor, sodass es nach weiteren zwei starken Paraden durch Michael Gelt in der 43. Minute 2:0 für unseren FCH zur ersten Pause standDie zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste. Unser FCH arbeitete gut gegen den Ball und erspielte sich auch wieder einige Torchancen. So kam es nach nur vier Minuten zum ersten Freistoß von Mendler, der nur knapp über das Tor ging. Obwohl Seitz zur 67. Minute einen großen Wechsel von acht Spielern durchführte, behielt das Spiel seine Intensität und die Grün-Weiße ihre Stärke. In der 73. Minute zappelte der Ball dann erneut im Netz der Gegner: Armend Qenaj versenkte die Kugel zum 3:0 ins rechte Eck des Meppener Kastens. Kurz darauf versuchte auch Baum einen Abschluss, der jedoch an die Latte ging. Durch die vielen Unterbrechungen aufgrund von Wechseln oder Trinkpausen fiel der Spielaufbau zunehmend schwerer, wodurch vermehrt Fehler auf beiden Seiten passierte