Saarbrücker SV überzeugt Spielabbruch beim SC Halberg Brebach II

SV Rockershausen II - SC Bliesransbach II 2:0

Das Spiel musste abgesagt werden, da dem SC Bliesransbach II zu wenige Spieler wegen Erkrankungen und Verletzungen zur Verfügung standen. Es wird somit mit 2:0 für den SV Rockershausen II gewertet.

SC Friedrichsthal II - SF Hanweiler 0:2

Das Spiel musste abgesagt werden, da dem SC Friedrichsthal für beide Mannschaften wegen diverser Erkrankungen und Verletzungen ausschließlich 17 Spieler für beide Mannschaften zur Verfügung stehen. Es wird somit mit 0:2 für die SF Hanweiler gewertet.

FV Püttlingen II - SV Auersmacher III 0:4 (0:1)

Die erste Halbzeit verlief größtenteils sehr ausgeglichen. Mit dem Pausenpfiff gelang jedoch dem Favoriten der Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit war der Tabellenführer dem FV Püttlingen II deutlich überlegen und siegte ungefährdet mit 0:4. In der Summe kann man von einem überzeugendem Auswärtserfolg des SV Auersmacher III sprechen, welche weiterhin souverän an der Tabellenspitze stehen.

FC Kandil Saarbrücken II - SV Geislautern II 0:5 (0:4)