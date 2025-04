Saarbrücker Derby im U15-Finale

Das Endspiel um den IKK-Saarlandpokal für C-Junioren wird zum Saarbrücker Stadtderby. Am Mittwoch bezwang das U15-Team des 1. FC Saarbrücken die SV Elversberg auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfelds mit 3:1 (1:1). Im ersten Durchgang traf Louis Schmitt in der 9. Minute zur FCS-Führung, die die Gäste noch vor der Pause ausgleichen konnten. Nach dem Seitenwechsel machten die Platzherren dann aber ernst und ließen zwei weitere Treffer folgen. Zunächst brachte Lennart Nackas in der 44. Minute sein Team erneut in Führung, ehe Alex Schäfer in der 62. Minute den Endstand herstellte. Der Finalgegner SG SV Gersweiler setzte sich schon vor vier Wochen mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen die JFG Saarschleife durch, so dass es ein reines Saarbrücker Finale gibt. Wo und wann das Endspiel ausgetragen wird, steht noch nicht fest.