Saarbrücken und Homburg im Lostopf

In der Geschäftsstelle des saarländischen Fußballverbandes am Sportcampus in Saarbrücken findet am Dienstag, 28. Oktober ab 17 Uhr die Auslosung zur zweiten saarlandweiten Runde im Spakassen-Pokal statt.

Erstmals sind auch der 3. Ligist 1. FC Saarbrücken und der Regionaliga-Vertreter FC Homburg mit im Lostopf, die beide zusammen mit den beiden Oberligisten FC Wiesbach und FV Diefflen in der ersten Runde noch ein Freilos hatten.