Allgemeines
Wo muss der Alois Schwarz mit dem 1. FC Saarbrücken antreten?
Wo muss der Alois Schwarz mit dem 1. FC Saarbrücken antreten? – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Saarbrücken und Homburg im Lostopf

2. Runde im Sparkassenpokal wird am Dienstag ausgelost

In der Geschäftsstelle des saarländischen Fußballverbandes am Sportcampus in Saarbrücken findet am Dienstag, 28. Oktober ab 17 Uhr die Auslosung zur zweiten saarlandweiten Runde im Spakassen-Pokal statt.

Erstmals sind auch der 3. Ligist 1. FC Saarbrücken und der Regionaliga-Vertreter FC Homburg mit im Lostopf, die beide zusammen mit den beiden Oberligisten FC Wiesbach und FV Diefflen in der ersten Runde noch ein Freilos hatten.

Insgesamt setzen sich die 32 Teilnehmer wie folgt zusammmen:

1 x 3. Liga

1 x Regionalliga

3 x Oberliga

9 x Schröderliga

15 x Verbandsliga

2 x Landesliga

1 x Kreisliga A

Wichtig bei der Auslsoung ist noch, dass die klassentieferen Mannschaften haben immer automatisch das Heimrecht besitzen.

Ausgetragen wird diese Runde am Mittwoch, 12. November, bevor der Pokal dann in die Winterpause geht. Das Achtelfinale ist dann am 4. März 2026 angesetzt.

Ausblick auf die weiteren Runden im Sparkassen-Pokal Saar:

  • 7. Runde (12. November 2025): Einstieg des Drittligisten 1. FC Saarbrücken und des Regionalligisten FC 08 Homburg in die Pokalrunde (32 Teilnehmer)
  • Achtelfinale: 4. März 2026
  • Viertelfinale: 25. März 2026
  • Halbfinale: 29. April 2026
  • Endspiele in den Kreisen: 13. Mai 2026
  • Finale Sparkassen-Pokal Saar: 23. Mai 2026
