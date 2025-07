Saarbrücken siegt im letzten Test

Drittligist 1. FC Saarbrücken hat sein letztes Vorbereitungsspiel vor der am kommenden Freitag beginnenden Drittligasaison gewonnen. Beim luxemburgischen Erstligisten F91 Dudelange setzte sich das von Alois Schwartz trainierte Team mit 3:1 (0:1) durch. Die Luxemburger gingen durch Tudor Niamtiu in Führung, doch Neuzugang Luca Wollschläger konnte in der 66. Minute ausgleichen und leitete damit die Wende ein. Die Gäste zeigten sich im zweiten Durchgang verbessert und kamen durch einen Doppelschlag von Kasim Rabihic (76. und 82.) zur Entscheidung.

FCS-Trainer Alois Schwartz sagte nach dem Spiel, das im Stade Jos Nosbaum ausgetragen wurde: "In der ersten Halbzeit hatten wir auch schon ein richtig ordentliches Spiel, bis zum 1:0, das wir selber verursachen. Das war ihre erste Möglichkeit. Wir hatten vorher schon gute Möglichkeiten. da hätten wir führen können. Die letzten 15 Minuten vor der Pause war es etwas wild. Wir wollten da zu viel. Wir haben uns in der Pause sortiert. Wir kamen zurück, das zeichnet die Mannschaft aus. Der Sieg war vielleicht sogar etwas zu niedrig. Wir müssen da kaltschnäuziger sein. Erfreulich war, dass Kasim Rabihic zurück ist und doppelt trifft, er brachte Ruhe ins Spiel. Patrick Sontheimer hat die Woche trainiert, den wollte ich jetzt nicht bringen, um nichts zu riskieren. Der Kader wird etwas größer. Menzel hat gespielt, das war wichtig, für die Praxis. Er war lautstark und gleich präsent. Multhaup bekommt eine Maske, Sebastian Vasiliadis und Philip Fahrner, Richard Neudecker und Patrick Schmidt werden wohl nicht zurück kommen. An Amine Naifi brauchen wir bis Januar nicht zu denken. Der Kader muss von der Größe her passen. Wir haben genug erfahrene Spieler, die mit Kulissen wie in Cottbus zurecht kommen".

In genau einer Woche, am Samstag, 2. August um 14 Uhr steht für die Saarländer das erste Ligaspiel beim FC Energie Cottbus auf dem Plan.