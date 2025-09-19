Saarbrücken kommt gegen Schweinfurt mit einem blauen Auge davon

Der 1. FC Saarbrücken erledigte am Freitag seine Hausaufgaben und verkürzte durch einen 2:1-Sieg gegen den 1. FC Schweinfurt den Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg.
Dahinter wird Viktoria Köln seine Siegesserie ausbauen wollen. Seit nunmehr drei Partien gaben die Domstädter keinen Punkt mehr ab und werden den Trend auch gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart bestätigen wollen. Rot-Weiss Essen möchte nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen gegen Hansa Rostock richtig durchstarten. Am Sonntag folgt dann der MSV Duisburg, der seinen Startrekord gegen den TSV Havelse ausweiten kann.
Der FCS hatte die Partie zunächst im Griff. Elijah Krah sorgte für die erste Torannäherung des Tabellenzweiten, der mit seinem Distanzschuss knapp neben das Tor zielte (17.). Wenig später war dann der Bann gebrochen. Kai Brünker profitierte von der Vorarbeit von Rodney Elongo-Yombo und traf eiskalt zur Führung (22.). Als Brünker wenig später von Calogero Rizzuto bedient wurde und wuchtig zum 2:0 verwandelte (30.), deutete sich eine einseitige Angelegenheit an. Doch noch gaben sich die Schnüdel nicht komplett auf, wagten vor Halbzeitpfiff die ersten vorsichtigen Offensivvorstöße. Diese wurden nach dem Seitenwechsel noch konkreter, als Lauris Bausenwein mit einem traumhaften Distanzschuss aus über 25 Metern für die Gäste verkürzte (52.).
Saarbrücken erhielt den plötzlichen Weckruf und musste sich mit einem aufmüpfigen Aufsteiger befassen. Johannes Geis hatte mit Anbruch der Schlussphase gar die Chance auf den Ausgleich, doch verpasste (74.). Saarbrücken versuchte zunehmend einfach nur noch die Führung über die Zeit zu spielen. Insbesondere nachdem Rizzuto nach einem harten Einsteigen gegen Nils Piwernetz seinen Farben für die letzten Minuten in Unterzahl versetzte (83.). Schweinfurt brachte die Hausherren noch einmal ins Schwitzen. Doch nach den erfolglosen Kopfballversuchen von Jakob Tranziska (88.) und in der Nachspielzeit Michael Dellinger (90.+2) hatten die Gäste ihre letzten Patronen verschossen und verpassten den Coup gegen den Aufstiegskandidaten.
1. FC Saarbrücken – 1. FC Schweinfurt 05 2:1
1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Joel Bichsel, Niko Bretschneider, Kasim Rabihic (59. Tim Civeja), Elijah Krahn, Florian Pick (84. Robin Bormuth), Kai Brünker (59. Patrick Schmidt), Rodney Elongo-Yombo (59. Abdoulaye Kamara)
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nils Piwernetz, Thomas Meißner, Lucas Zeller (46. Tim Latteier), Pius Krätschmer (25. Luca Trslic), Kristian Böhnlein (83. Jakob Tranziska), Lauris Bausenwein, Johannes Geis, Joshua Endres (65. Fabio Luque-Notaro), Uche Obiogumu, Manuel Wintzheimer (46. Michael Dellinger)
Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) - Zuschauer: 13534
Tore: 1:0 Kai Brünker (23.), 2:0 Kai Brünker (30.), 2:1 Lauris Bausenwein (51.)
Rot: Calogero Rizzuto (82./1. FC Saarbrücken/)
8. Spieltag
26.09.25 FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II
27.09.25 FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München
27.09.25 F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse
27.09.25 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken
27.09.25 MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04
27.09.25 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachen
27.09.25 SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
28.09.25 SSV Jahn Regensburg - SC Verl
28.09.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball
28.09.25 Viktoria Köln - VfL Osnabrück
