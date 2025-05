Saarbrücken klaut Cottbus Platz drei, Dortmund geht runter

So läuft der finale Spieltag in der 3. Liga

Cottbus gibt Relegationsplatz im Endspurt aus der Hand

Nach risikoarmem Anfang brachen die Schanzer nach beinahe einer halben Stunde den Bann. Felix Keidel wurde zunächst noch geblockt, im Nachsetzen vollendete Ryan Malone (26.). Cottbus musste nun kommen, der Relegationsplatz stand in Gefahr. Die Lausitzer waren schließlich im Glück, Niko Bretschneider flankte ins Zentrum, Felix Keidel drückte den Ball ins eigene Tor (36.).

Ein Treffer war nicht genug. – Foto: Imago Images

In Durchgang zwei wurde es auf beiden Seiten zwingender, doch die Chancenverwertung wurde zu diesem Punkt das große Manko auf beiden Seiten. Cottbus fand sich schließlich wieder im Rückstand, als Sebastian Grønning eine Flanke von Marcel Costly im Tor unterbrachte (66.). Die Hausherren waren in der Folge nicht mehr imstand zurückzukommen, in der Nachspielzeit brachten Yannick Deichmann (90.+2) und Deniz Zeitler (90.+4) die Partie endgültig außer Reichweite. FC Energie Cottbus – FC Ingolstadt 04 1:4

FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Tobias Hasse (79. Phil Halbauer), Niko Bretschneider, Filip Kusic, Axel Borgmann (89. Tim Campulka), Jonas Hofmann (73. Maximilian Pronichev), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Timmy Thiele, Lucas Copado (89. Romarjo Hajrulla), Erik Engelhardt

FC Ingolstadt 04: Marius Funk, Felix Keidel, Marcel Costly (86. David Kopacz), Mladen Cvjetinovic, Ryan Malone, Elias Decker, Lukas Fröde, Emre Gül (80. Benjamin Kanuric), Gustav Christensen (80. Yannick Deichmann), Sebastian Grønning (69. Pascal Testroet), Tim Heike (69. Deniz Zeitler)

Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 15000

Tore: 0:1 Ryan Malone (26.), 1:1 Felix Keidel (36. Eigentor), 1:2 Sebastian Grønning (66.), 1:3 Yannick Deichmann (90.+2), 1:4 Deniz Zeitler (90.+4) ___ Saarbrücken hält Aufstiegshoffnung am Leben

Nach beherztem Beginn auf beiden Seiten hatte die Gästen die erste große Chance, die sie gleich zum Torerfolg nutzen sollten. Julian Hettwer vollendete einen sauber ausgespielten Konter der Gäste zum Führungstreffer (34.).

Dank an die Fans, doch der letzte Schritt ist noch nicht getan. – Foto: Philipp Flohr/Sport News Südwest

Saarbrücken musste in der Folge unbedingt wieder antworten, für beide Seiten hatte der Spielausgang womöglich kriegsentscheidende Auswirkungen. Manuel Zeitz (44.) verpasste die bitter benötigte Antwort. Saarbrücken wurde in der zweiten Hälfte immer zwingender, konnte sich zumeist aber nicht belohnen. Erst der eingewechselte Sebastian Vasiliadis machte den Unterschied und setzte Kai Brünker in Szene, der das Spielgerät mit der Hacke ins Tor legte (67.). Es ging in die Schlussphase, wo der ebenfalls eingewechselte Patrick Schmidt mit seinem ersten Ballkontakt für das goldene Tor des FSC sorgte (86.). Saarbrücken darf nun in die Saisonverlängerung und darf gespannt erwarten, gegen welchen Kontrahenten es geht.

1. FC Saarbrücken – Borussia Dortmund II 2:1

1. FC Saarbrücken: Tim Paterok, Manuel Zeitz (46. Sebastian Vasiliadis), Calogero Rizzuto, Dominik Becker, Philip Fahrner (65. Tim Civeja), Sven Sonnenberg, Joel Bichsel, Kasim Rabihic (90. Elijah Krahn), Patrick Sontheimer, Kai Brünker (85. Patrick Schmidt), Florian Krüger - Trainer: Alois Schwartz

Borussia Dortmund II: Marcel Lotka, Patrick Göbel, Yannik Lührs, Ben Hüning, Almugera Kabar (70. David Lelle), Julian Hettwer (55. Babis Drakas), Danylo Krevsun, António Fóti, Ayman Azhil (80. Paul-Philipp Besong), Kjell Wätjen (55. Prince Aning), Tony Reitz - Trainer: Mike Tullberg

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Schornbach) - Zuschauer: 15303

Tore: 0:1 Julian Hettwer (34.), 1:1 Kai Brünker (67.), 2:1 Patrick Schmidt (86.) ___ Meisterstück der Arminen bleibt ohne Glanz

Der SV Waldhof musste im Fall einer Niederlage sich um den Klassenerhalt sorgen. Mit erfrischendem Offensivfußball versuchten die Gäste also schon früh, die eigenen Sorgenfalten zu lösen. Felix Lohkemper traf nach nur wenigen Sekunden mit einem Kopfball den Pfosten, kurz darauf zielte Malte Karbstein knapp neben das Tor (4.). Von Bielefeld kam im ersten Durchgang nur recht wenig. Zwar verbuchten die Oswestfalen immer deutlichere Spielvorteile, wagten sich dabei aber nur selten gefährlich vors Tor. Auch nach dem Seitenwechsel passierte nicht viel. Erst etwas zufällig konnte Louis Oppie für Noah Sarenren Bazee auflegen, der den Ball nur noch in den Kasten bugsieren musste (56.). Mannheim konnte sich in der Folge nicht mehr gegen die Niederlage aufbäumen, erhielt aber die ausreichende Schützenhilfe für den Klassenerhalt. Unterdessen geht Bielefeld als Meister in die 2. Bundesliga. DSC Arminia Bielefeld – SV Waldhof Mannheim 1:0

DSC Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Louis Oppie, Maximilian Großer, Christopher Lannert (68. Felix Hagmann), Leon Schneider, Sam Schreck (59. Julian Kania), Marius Wörl, Mael Corboz, Stefano Russo (83. Joel Felix), Noah Sarenren Bazee (59. Isaiah Young), Joel Grodowski (83. Lukas Kunze)

SV Waldhof Mannheim: Jan-Christoph Bartels, Malte Karbstein (91. Manuel Braun), Seyhan Yigit (75. Marcel Seegert), Sascha Voelcke, Henning Matriciani, Samuel Abifade (75. André Becker), Janne Sietan, Niklas Hoffmann, Nicklas Shipnoski (70. Kelvin Arase), Maximilian Thalhammer, Felix Lohkemper (90. Djayson Eduardo Cardoso Mendes)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 25261

Tore: 1:0 Noah Sarenren Bazee (56.) ___ München lässt sich von frühem Gegentreffer nicht beeindrucken