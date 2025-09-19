Saarbrücken kann auf Duisburg verkürzen – Köln lauert im Rückspiegel

Während Aufsteiger MSV Duisburg weiterhin an der Tabellenspitze von Rekord zu Rekord eilt, wollen die Verfolger um den 1. FC Saarbrücken nicht schon früh in der Saison abreißen lassen. Die Saarländer bekommen es am Freitag mit dem 1. FC Schweinfurt zu tun, der sich immer noch nicht vollständig in der Liga zurechtgefunden hat.

Dahinter konnte Viktoria Köln zuletzt eine Siegesserie einleiten. Seit nunmehr drei Partien gaben die Domstädter keinen Punkt mehr ab und werden den Trend auch gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart bestätigen wollen. Rot-Weiss Essen möchte nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen gegen Hansa Rostock richtig durchstarten. Am Sonntag folgt dann der MSV Duisburg, der seinen Startrekord gegen den TSV Havelse ausweiten kann.