Saarbrücken hat noch fünf Zähler Rückstand auf Duisburg.
Saarbrücken hat noch fünf Zähler Rückstand auf Duisburg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Saarbrücken kann auf Duisburg verkürzen – Köln lauert im Rückspiegel

3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken könnte am Freitag an Primus MSV Duisburg heranrücken. Die Zebras sind erst am Sonntag an der Reihe. Viktoria Köln wird versuchen die eigene Siegesserie fortzusetzen und den Platz unter den Top drei zu zementieren.

Während Aufsteiger MSV Duisburg weiterhin an der Tabellenspitze von Rekord zu Rekord eilt, wollen die Verfolger um den 1. FC Saarbrücken nicht schon früh in der Saison abreißen lassen. Die Saarländer bekommen es am Freitag mit dem 1. FC Schweinfurt zu tun, der sich immer noch nicht vollständig in der Liga zurechtgefunden hat.

Dahinter konnte Viktoria Köln zuletzt eine Siegesserie einleiten. Seit nunmehr drei Partien gaben die Domstädter keinen Punkt mehr ab und werden den Trend auch gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart bestätigen wollen. Rot-Weiss Essen möchte nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen gegen Hansa Rostock richtig durchstarten. Am Sonntag folgt dann der MSV Duisburg, der seinen Startrekord gegen den TSV Havelse ausweiten kann.

_____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
19:00live

_____

Liveticker: FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

_____

Liveticker: VfB Stuttgart II - Viktoria Köln

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00

_____

Liveticker: VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

_____

Liveticker: Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
14:00live

_____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock

Morgen, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
14:00live

_____

Liveticker: TSV 1860 München- TSG 1860 Hoffenheim II

Morgen, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
16:30live

_____

Liveticker: TSV Havelse - MSV Duisburg

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

_____

Liveticker: SC Verl - FC Energie Cottbus

So., 21.09.2025, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live

_____

Liveticker: SSV Ulm - SSV Jahn Regensburg

So., 21.09.2025, 19:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:30live

_____

8. Spieltag
26.09.25 FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II
27.09.25 FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München
27.09.25 F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse
27.09.25 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken
27.09.25 MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04
27.09.25 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachen
27.09.25 SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
28.09.25 SSV Jahn Regensburg - SC Verl
28.09.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball
28.09.25 Viktoria Köln - VfL Osnabrück

_____

