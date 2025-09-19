Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Saarbrücken hat noch fünf Zähler Rückstand auf Duisburg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Saarbrücken kann auf Duisburg verkürzen – Köln lauert im Rückspiegel
3. Liga: Der 1. FC Saarbrücken könnte am Freitag an Primus MSV Duisburg heranrücken. Die Zebras sind erst am Sonntag an der Reihe. Viktoria Köln wird versuchen die eigene Siegesserie fortzusetzen und den Platz unter den Top drei zu zementieren.
Während Aufsteiger MSV Duisburg weiterhin an der Tabellenspitze von Rekord zu Rekord eilt, wollen die Verfolger um den 1. FC Saarbrücken nicht schon früh in der Saison abreißen lassen. Die Saarländer bekommen es am Freitag mit dem 1. FC Schweinfurt zu tun, der sich immer noch nicht vollständig in der Liga zurechtgefunden hat.
Dahinter konnte Viktoria Köln zuletzt eine Siegesserie einleiten. Seit nunmehr drei Partien gaben die Domstädter keinen Punkt mehr ab und werden den Trend auch gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart bestätigen wollen. Rot-Weiss Essen möchte nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen gegen Hansa Rostock richtig durchstarten. Am Sonntag folgt dann der MSV Duisburg, der seinen Startrekord gegen den TSV Havelse ausweiten kann.
