Alois Schwarz fährt mit dem 1. FC Saarbrücken am 12. November nach Bliesmengen-Bolchen – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Saarbrücken in Mengen, Homburg muss nach Auersmacher 2. Runde im Sparkassenpokal wurde ausgelost Verlinkte Inhalte Sparkassen-Pokal

In der Geschäftsstelle des saarländischen Fußballverbandes am Sportcampus in Saarbrücken fand am Dienstag, 28. Oktober ab 17 Uhr die Auslosung zur zweiten saarlandweiten Runde im Sparkassen-Pokal statt. Sehen sie die ausgelosten Spiele hier

Saarlandligist Bliesmengen-Bolchen zog dabei das große Los und empfängt den 1. FC Saarbrücken. Der FC Homburg muss zum Oberligisten nach Auersmacher, Oberligist Diefflen tritt in Ballweiler-Wecklingen an und der FC Wiesbach hat die relativ weite Fahrt nach Wadrill-Sitzerath vor sich. A-Ligist FC Amed trifft in der 2. Runde in Gersweiler auf die SG Lebach-Landsweiler und will weiter für Überraschungen sorgen. Die beiden einzigen Landesligisten, die es unter die 32 Vertreter der 2. Runde geschafft haben, stehen natürlich vor anspruchsvollen Aufgaben: Scheuern-Steinbach muss gegen die SG Metllach-Merzig ran und der SC Ludwigsthal hat den SV Saar 05 Saarbrücken vor der Brust.

Ein typisches Lokalduell findet in Kirrberg statt. Dort tritt der Verbandsligist gegen den Tabellenzweiten der Schröder-Liga, den FSV Jägersburg, an. Das einzige Saarlandliga-Duell findet in Köllerbach statt. Dort hatten sich die Gastgeber und der TuS Herrensohr schon am 11. Oktober getroffen, beim 0:0 aber keinen Sieger gefunden.