Saar05 U-23 will es wissen

Nach dem bitteren Abstieg des FV Fischbach in der Saison 2024-2025 in die Bezirksliga Saarbrücken stand der Verein vor großen Herausforderungen in der Saison 2025-2026. Es wurden ein paar neue Spieler verpflichtet und ebenso wurden ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft integriert. Nach einem guten Start in die neue Runde musste der Verein mit erheblichen Verletzungsproblemen kämpfen und den ein oder anderen Punktverlust hinnehmen. Trainer Vincenzo Simonetta lobt die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft und blickt rückwirkend zufrieden auf die Vorrunde mit einem Platz in der oberen Tabelle zurück. Für die Rückrunde hat sich Vincenzo Simonetta vorgenommen weiterhin konzentriert im Training mit seiner Mannschaft zu arbeiten und sich nicht auf den Lorbeeren der Vorrunde auszuruhen. In der Winterpause hat sich der Verein mit den Spielern Steffen Harig (FV Bischmisheim), Fabian Schwach (Viktoria Hühnerfeld), Xavi Bock (SV Auersmacher) und Mujo Mehmedovic (SF Köllerbach II) verstärkt. Momentan hat die Mannschaft mit vielen Verletzungsausfällen zu kämpfen. Insbesondere ist die schwere Knieverletzung (Kreuzbandriss) von Neuzugang Steffen Harig zu nennen. An dieser Stelle wünscht der Trainer die besten Genesungswünsche. Der Trainer rechnet mit einer engen Rückrunde und will bis zum Ende oben mitspielen.

Bei dem TuS Herrensohr 2 wurde nach der sehr schwachen Rückrunde 2024-2025 mit extremer Personalnot einiges umgekrempelt. Im Sommer konnten für die neue Runde 2025-2026 9 Neuzugänge für sich gewonnen werden. Des Weiteren wurde mit Domenico Mangione neben Marvin Jung und Max Krämer ein weiterer Spielertrainer verpflichtet. Nach perfektem Saisonstart, präsentierte sich die Mannschaft weiterhin als unangenehmer Gegner, der auch gegen die Top-Teams der Liga nur knappe Niederlagen zu verzeichnen hatte. Alles in allem ist der TuS Herrensohr 2 nach dem Umbruch im Sommer auf einem guten Weg in die Zukunft. Ein guter Mix aus erfahrenen und jungen Spielern und vor allem perspektivisch eine gute Zusammenarbeit mit der A-Jugend machen Hoffnung, dass das Team mittel- und langfristig eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen wird. Ein solcher Umbruch braucht Zeit, so dass das Trainerteam mit dem aktuellen 7. Platz in der Vorrunde zufrieden ist, insbesondere bei der rückblickenden Betrachtung der Rückrunde in der Saison 2024-2025 mit nur einem Sieg nach der Winterpause. Für die Rückrunde ist es das klare Ziel das eingebrachte Engagement und somit zwangsläufig die Leistungen der Hinrunde zu bestätigen, im Optimalfall sogar zu überbieten.