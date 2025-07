Saar: Wieder eine Zittersaison? "Davon gehe ich nullkommanull aus"

Herr Saar, erstmal Glückwunsch. Sie sind in der vergangenen Woche Papa geworden, richtig?

Zum Glück trage ich bereits Glatze, denn der Abstiegskampf macht schon was mit einem und ist sehr intensiv, aber wir haben immer alle an uns und unsere Stärken geglaubt. Eigentlich waren „nur“ die ersten zehn Spieltage sehr volatil, danach haben wir uns gut gefangen. Allerdings haben sich alle Kellerteams irgendwie gefangen und gut gepunktet. Die Liga war in der Rückrunde sehr ausgeglichen – bis auf Neuhausen und Horchheim, die weiter vorne wegmarschiert sind.

Befürchten Sie, dass die neue Runde wieder eine Zittersaison werden könnte?

Davon gehe ich, Stand jetzt, nullkommanull aus. Denn wir sind in der Rückrunde Dritter geworden, haben lediglich dreimal verloren, die zweitbeste Defensive gestellt und unseren Fußball stark auf den Platz bekommen. Mit dem Rückenwind der zweiten Saisonhälfte kann ich mich völlig überzeugt und selbstbewusst vor meine Jungs stellen.

Wie geht es weiter bei Ihrem Verein?

Wir entwickeln uns stetig weiter und können auf ein tolles Fundament zurückgreifen. Unsere top Anlage, die großartigen Menschen im Umfeld, unsere starke nachhaltige Jugendarbeit und unsere Aktiventeams machen unseren Verein zu etwas ganz Besonderem, wo es richtig Spaß macht zu arbeiten. Hoffentlich dann ein wenig erfolgreicher als letzte Saison…

Stimmt es, dass Sie Ihre Personalplanungen abgeschlossen haben?

Korrekt. Wir konnten vier neue Spieler für uns gewinnen und sind sehr glücklich über die Transfers. Wir haben die Innenverteidigung mit Luca Reinbold vom TSV Gau-Odernheim und Finnley Scheffel von den 1817-A-Junioren verstärkt. Im zentralen Mittelfeld dürfen wir Tim Weinbach vom TSV Gau-Odernheim und Francesco Florio vom FSV Oppenheim begrüßen. Abgänge haben wir insgesamt vier zu vermelden. Mit Innenverteidiger Pascal Klose verlässt uns ein erfahrener Spieler Richtung Fontana Finthen, mit Justin Grimes und Uwe Adam zwei zentrale Mittelfeldspieler zum FC Schwabsburg. Der eher offensive Mittelfeldspieler Christoph Mayrer wechselt zum TuS Neuhausen.

Welcher Abgang schmerzt am meisten – und welcher Zugang ist der wertvollste?

Alle vier Abgänge schmerzen, da sie immer im Training waren und alle ihre eigenen starken Fähigkeiten besitzen, die uns gut gestanden haben. Wertvollster Neuzugang ist ganz klar Tim Weinbach. Tim war unser absoluter Wunschspieler und stellt unsere Definition von Königstransfer da. Er ist dieses Jahr als Stammspieler mit Gau-Odernheim in die Oberliga aufgestiegen und wird uns fußballerisch, aber vor allem auch menschlich nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Dass wir ihn für unseren SVG überzeugen und gewinnen konnten, spricht für unseren eingeschlagenen Weg. Ich bin sehr stolz, ihn in meiner Mannschaft zu haben und voller Vorfreude, ihn als Führungsspieler auf dem Platz zu sehen. Tims größte Stärke ist der unbedingte Wille, gewinnen zu wollen – aber auch seine unfassbare Dynamik gegen den Ball passt perfekt zu uns.

Das Interview führte Michael Heinze