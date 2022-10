Saar-Derby bei den SVE-Frauen SV Elversberg: Heimspiel gegen FCS ist in Göttelborn

Erster gegen Zweiter, Spitzenspiel, Heimspiel, Saar-Derby! Das Frauen-Team

der SV Elversberg erwartet in der Regionalliga Südwest ein äußerst spannender

Spieltag. An diesem Sonntag, 30. Oktober, empfängt die Mannschaft von

Trainer Kai Klankert als aktueller Tabellenführer den ersten Verfolger 1. FC

Saarbrücken. Die Partie wird um 14.00 Uhr auf dem Kunstrasen in Göttelborn

angepfiffen, aufgrund des erwarteten großen Zuschaueraufkommens wird eine

frühzeitige Anreise empfohlen.

„Es ist allen klar, dass es zwar nur um drei Punkte geht, dass es aber natürlich

ein besonderes Spiel ist. Wir sind jetzt in unserer fünften Saison, und erst jetzt

wird die Rivalität erstmals zwischen den beiden ersten Frauen-Mannschaften

auf dem Platz ausgetragen. Dazu in der Konstellation Erster gegen Zweiter –

besser geht es nicht“, sagt SVE-Trainer Kai Klankert. Beide Mannschaften sind

ungeschlagen – die SVE konnte bislang die volle Punkteausbeute mitnehmen,

Saarbrücken hat bei einer ähnlich starken Bilanz sechs Siege gefeiert und ein

Unentschieden erspielt und steht damit mit zwei Punkten Rückstand hinter der

FrauenElv. „Es ist sicherlich eins der größten Spiele überhaupt, das es im

saarländischen Frauenfußball bislang gegeben hat“, sagt Klankert. Dass die

FCS-Frauen in Topform sind, belegen auch die letzten Ergebnisse. Im

Auswärtsspiel gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Schott Mainz feierte

Saarbrücken einen 3:2-Sieg, vor einer Woche folgte ein 12:0-Kantersieg im

Heimspeil gegen den SV Ober Olm. Klankert: „Es gibt keine Geheimnisse. Die

Spielerinnen kennen sich, haben ja teilweise auch in unterschiedlichen

Konstellationen miteinander gespielt. Die Tagesform wird entscheiden.“ Im

Elversberger Team sind dabei bis auf die Langzeitverletzten Lena Raubuch,

Claudia Pilger und Michelle Klein nach jetzigem Stand alle Spielerinnen

einsatzfähig.