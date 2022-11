Saar-Derby am Samstagabend 1.FC Saarbrücken: JFG Schaumberg-Prims kommt ans FC-Sportfeld

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken wollen am Samstagabend (18 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Straße) Anschluss an die vorderen Plätze halten. Nachbarschaftshilfe an die abstiegsbedrohten Gäste kommt nicht in Frage.

Das Regionalligaspiel der A-Junioren-Bundesliga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der JFG Schaumberg-Prims wird am Samstag um 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld ausgetragen. Das Team von Trainer Tobias Eisel will wenn möglich den Abstand zu den vorderen Rängen noch vor der Winterpause verkürzen. Das FCS-Team liegt in der Tabelle auf Rang vier, könnte aber vom SV Gonsenheim, der zwei Spiele weniger ausgetragen und nur einen Punkt Rückstand hat, verdrängt werden. Die Gäste sind mit acht Zählern Zwölfter, das wäre der erste Abstiegsplatz am Rundenende. Allerdings hat der Zehnte Ludwigshafener SC bei einem mehr ausgetragenen Spiel einen Punkt mehr. "Es ist fast immer die gleiche Konstellation. Wir spielen zu Hause, viele Teams stehen hinter uns und gerade für saarländische Teams ist es das Spiel des Jahres. Wir müssen über die Einstellung und die Willensstärke zur Form finden und unser Spiel aufziehen. Wir hatten zuletzt erfolgreiche Spiele, sind aber weiter in der Entwicklung", sagt Trainer Tobias Eisele. Mit Arroganz und Überheblichkeit werden wir es auch am Samstag schwer haben". Johanes Minke wird weiter ausfallen, Marlon Gebhard könnte zurückkommen, Dominik Cullmann war zuletzt ja schon dabei. Unter der Woche spielten Andy Breuer und Tim Walle mit dem Drittliga-Team im Pokal beim FC Hertha Wiesbach mit. "Das ist eine Belohnung und Anerkennung für die bislang geleisteten guten Leistungen. Sie trainieren ja auch im Drittliga-Team. Sie kennen nun die Abläufe dort, Walle war ja auch schon in Dresden dabei. Es zeigt, dass auch nach dem Trainerwechsel die Durchlässigkeit gegeben ist", weist Eisel auf die gute Zusammenarbeit mit Trainer-Manager Rüdiger Ziehl hin.