Saar 05 zeigt Kandil die Grenzen auf

Mit 5:1 (1:0) besiegte Saar 05 den FC Kandil. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Kandil wurde die Partie zum Selbstläufer.
Von Beginn an belagerte der Gastgeber das Tor des FC Kandil, der sich nur selten aus der Umklammerung befreien konnte. So hatte Schokies in der 25. Minute eine Doppelchance, als er erst auf der Linie geblockt wurde und dann an Torwart Simsek, der bei hohen Bällen einige Probleme offenbarte, scheiterte. Ein einziges Mal wurde Kandil gefährlich, als Solovej nach Freistoß von Yildiz mit einem Kopfball knapp das Saar-Gehäuse verpasste. In der 43. Minute musste Franck Kunze im Sechzehner zum Foul greifen. Kunze hatte zuvor Gelb gesehen, die logische Folge. Gelb-Rot und Elfmeter, den Sesar flach ins Eck schoss. Mit dem 1:0 zur Pause war Kandil gut bedient.
Nach der Pause probierte es Schokies mit einem Heber aus 50 Metern, der nur knapp über die Latte strich. In der 53. war dann M’Passy zur Stelle. Der Torjäger traf zum 2:0.
Wenig später ein sehr gut ausgespielter Konter der kurdischen Fußballer. Nach einem Angriff über die rechte Seite, kam der Ball flach nach innen, dort lauerte Solovej und verkürzte aus fünf Metern auf 1:2 (58.). In dieser Szene zeigte der kurdische Club sein starkes spielerisches Potenzial.
Doch die Freude währte nur kurz. Bereits drei Minuten nach dem Anschlusstreffer machte das 3:1 durch Sesar, der per Elfmeter traf, die zarten Hoffnungen Kandils zunichte. Torwart Simsek beging zuvor ein total unnötiges Foul. Wenig später nahm Trainer Stamm einen Dreifach-Wechsel vor. Die frischen Leute brachten wieder neuen Schwung. So hatte Borsellino eine Minute nach seiner Einwechslung eine gute Chance, scheiterte aber an Simsek.
Wenig später stellte Simon auf 4:1. In der Folge schaltete Saar einen Gang runter, Kandil – in Unterzahl – war bei extremen Temperaturen kräftemäßig am Ende. Den 5:1-Schlusspunkt setzte M’Passy mit dem dritten Elfmeter des Spiels.
„Wir waren von Beginn an besser und gut im Spiel. Als Kandil in Unterzahl geriet, wurde es für uns zum Selbstläufer. Mit dem Spiel und dem Ergebnis sind wir zufrieden“, meinte Saar-Trainer Stamm, dessen Team mit neun Punkten aus drei Spielen auf Platz eins steht. Der als Mitfavorit gestartete FC Kandil hat nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel schon ein wenig Druck auf dem Kessel.