Saalfelder Blitzstart und Warnung

Defensiv stark und positiv was die nächsten Spiele angeht: Tom Henniger. – Foto: © Julius Schwalenberg

Zuletzt gelang ein überzeugender 2:0-Auswärtssieg in Schleiz – ein Ergebnis, das Mut macht für die kommenden Aufgaben. Einer der Garanten für den Aufschwung ist 'Defensivmonster' Tom Henniger, der mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Dass der FCS derzeit so stabil wirkt, ist für Henniger kein Zufall. Die Mannschaft konnte sich in der Vorbereitung intensiv einspielen und besonders an der Defensive arbeiten: „Wir hatten natürlich in der Vorbereitung einen großen Vorteil. Wir konnten eigentlich immer trainieren und haben viel an der Defensive gearbeitet.“ Die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft ist dabei ein weiterer wichtiger Faktor. „Die Stimmung in der Mannschaft ist so gut wie lange nicht. Jeder hat Bock und Spaß im Training, das spiegelt sich auch in der Trainingsbeteiligung wider. Wenn das so weitergeht, bin ich sehr optimistisch.“

Zweimal wurde der Defensivspezialist zuletzt in die FuPa-Elf der Woche gewählt. Doch der Innenverteidiger bleibt trotz der individuellen Auszeichnung gewohnt bodenständig: „Ja, darauf gebe ich jetzt nicht so viel Wert. Ich möchte einfach nur meiner Mannschaft bestmöglich helfen und hinten die ‚Null‘ halten. 😅“

Parallelen zur Hinserie?

Dabei erinnert die aktuelle Entwicklung durchaus an den Saisonstart in der Hinrunde. Damals legte der FC Saalfeld mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen einen echten Blitzstart hin. Doch nach dem 2:0-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Büßleben am 3. Spieltag folgte damals eine lange Durststrecke: Acht Partien blieb der FCS anschließend ohne Sieg und rutschte dadurch gefährlich nah an die Abstiegszone heran. Nun soll sich die Geschichte nicht wiederholen...

Mit Blau-Weiß Büßleben wartet am Samstag erneut ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Bei den Gästen aus Erfurt gab es in der Winterpause einen Trainerwechsel: Löwentraut übernahm das Team von Wisocki. Der sportliche Ertrag im Jahr 2026 ist bislang zwar überschaubar – zuletzt gab es ein 2:2-Remis gegen Arnstadt –, doch die Leistungen stimmen und als aktuelles Schlusslicht braucht Büßleben dringend Punkte.

Für Henniger ist deshalb klar, dass der FCS den Gegner keinesfalls unterschätzen darf:„In der Liga kann wirklich jeder jeden schlagen, man sieht es ja an den letzten Spielen von Büßleben. Angst davor habe ich nicht – ich weiß, was wir können, und das werden wir auch auf den Platz bringen.“ Der Plan für das kommende Duell ist dabei klar formuliert: „Wir müssen einfach wie die letzten zwei Wochen alles auf den Platz bringen und jeder für jeden kämpfen. Vorne unsere Chancen machen und hinten wieder sicher stehen.“