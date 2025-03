Saalfeld weiter unbezwungen - Neustadt weiter unzufrieden

Die erste Möglichkeit hatte dann auch die Gäste, als der Versuch von Josia Walther im Strafraum zur Ecke abgeblockt wird (6.). Felix Künzel hat dann die nächste gute Möglichkeit, aber auch sein Schussversuch wird vom glänzend aufgelegten Saalfelder Torhüter Onyshchenko pariert (22.). Blau-Weiß ‘90 bestimmte die Partie, ohne aber zwingende Möglichkeiten zu kreieren und gab damit den Platzherren Hoffnung für die Begegnung. Zum Ende der 1. Hälfte kamen dann zehn verrückte Minuten und die Platzherren kamen gefährlich in die Neustädter Endzone. Ein langer Diagonalpass auf die rechte Seite nimmt Fehler gut auf , legt auf Goalgetter Kleyla ab, dessen Schuss von der Strafraumlinie im linken unteren Eck unhaltbar für Maximilian Paul einschlägt und den Spielverlauf zunächst auf en Kopf stellt (1:0, 42.). Im Gegenzug hat Jonas Wahl die Möglichkeit das Ergebnis zu korrigieren, aber sein Schuss von der linken Seite geht knapp über den Querbalken (43.). Saalfeld wittert nun Morgenluft und hat mit Saeid die Riesenmöglichkeit das Ergebnis weiter hochzuschrauben, aber sein Chipball landet am Innenpfosten und tänzelt auf der Torlinie entlang (45. + 4.). Danach ging es in die Kabinen und Trainer Jürgen Walther hatte erstmal einige klärende Worte an seine Mannschaft richten müssen und fordert mehr Engagement von seiner Elf.

Die Blau-Weißen kamen dann auch wesentlich engagierter aus den Kabinen. Jonas Wahl wird in Szene gesetzt und markiert mit der ersten Möglichkeit der zweiten Hälfte den Ausgleichtreffer (1:1, 47.). Jetzt gab es mehr Zug auf das Saalfelder Tor. Gleich darauf die nächste Neustädter Möglichkeit Jonas Wahl erkämpft auf der rechten Seite den Ball setzt sich gegen seine Gegenspieler durch spielt auf Felix Künzel, der auf den besser postierten Robin Engler weiterleitet, der scheitert aus kurzer Distanz am Keeper, der mit einer Riesentat den Einschlag verhindert (53.). Zwei Minuten später ist er aber auch machtlos. Robin Engler verliert den Ball, erkämpft aber gegen zwei Gegenspieler das Spielgerät zurück und passt auf Josia Walther der mit seinem Treffer das Spiel dreht (1:2, 55.). Nur drei Minuten später wird Peter Wittwer von Elia Walther in Szene gesetzt, dessen Schuss ins kurze Eck erneut von Onyshchenko in höchster Not geklärt wird (58.) auch Jonas Wahl scheitert mit seinem Versuch (62.). Es dauert eine Weile, ehe sich die Hausherren aus der Neustädter Umklammerung befreien konnten. Lucas Hoffmann‘s Versuch wird noch abgeblockt, Kleyla zieht ab und überrascht fast Torhüter Maximilian Paul, der gemeinsam mit Steven Simon zu Ecke klären kann (67.). Eine Viertelstunde war noch zu spielen und Elia Walther versucht in zentraler Position mit einem Freistoß sein Glück, aber das Spielgerät streicht knapp über das Tor (74.). Saalfeld kämpft in der Schlussphase darum, die drohende Niederlage abzuwenden. Der kleine Kunstrasenplatz kam den Hausherren dabei entgegen. Schnell wogte das Spiel hin und her und dann musste ein Standard herhalten. An der rechten Strafraumgrenze schlägt Saeid den Ball ins Zentrum, wo der eingewechselte Kiriienko mit einem wuchtigen Kopfball Maximilian Paul keine Abwehrmöglichkeit lässt (2:2, 83.). Saalfeld feiert den Ausgleich und dem Favoriten blieben nur noch wenige Minuten, das Ergebnis zu korrigieren. Noch zwei gute Gelegenheiten durch Sandro Badermann (90.+1) und Bernhard Grimm (90.+4) finden im glänzend aufgelegtem Torhüter Onyshchenko ihren Meister, der einen Riesenanteil am Punktgewinn der Saalfelder hatte.