Saaldorf hält mit klarem Auswärtssieg in Ampfing die Klasse

Die Spieler des SV Saaldorf haben sich möglicherweise vorausschauend für Mittwoch einen freien Tag genommen. Nach dem 5:2-Sieg in Ampfing ist der SVS alle Abstiegssorgen los und kann entspannt in den letzten Spieltag gehen.

Die Hausherren gingen zunächst durch Birol Karatepe nach 25 Minuten in Führung. Paul König (29.), Felix Großschädl (37.) und Sebastian Hafner (42.) drehten die Partie bis zum Pausenpfiff zugunsten der Elf von Pascal Ortner und Josef Rehrl.

Großschädl zum Zweiten in der 56. Minute und Joker Michael Hauser (75.) stellten die Weichen endgültig für den Klassenerhalt. Ampfings Youssef Ali rechtfertigte seine Hereinnahme in der Schlussphase mit dem Treffer zum 2:5-Endstand. Der SVS hat die 40-Punkte-Marke geknackt und freut sich zum Abschluss auf den FC Moosinning. Ampfing tritt am Samstag in Langengeisling an.