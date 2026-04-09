Saal verpflichtet Spielertrainer, der ein Torgarant ist Der abstiegsbedrohte Kreisklassist hat sich die Dienste von "Oldie" Kay Baitz gesichert von PM · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Kay Baitz soll den SV Saal in eine positive Zukunft führen – Foto: Jürgen Meyer

Nach mehreren Jahren als Spielertrainer im Raum Ingolstadt kehrt Kay Baitz im Sommer in seine niederbayerische Heimatregion zurück. Der 39-Jährige übernimmt zur neuen Saison den SV Saal und plant dort, seine erfolgreiche Laufbahn fortzusetzen. Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass diese Station seine letzte als aktiver Spieler sein wird.

Baitz begründet seinen Wechsel damit, dass nach längerer Zeit beim gleichen Verein ein neuer Impuls notwendig sei – sowohl für ihn persönlich als auch für die Mannschaft. Trotz der Verbundenheit zum FC Wackerstein-Dünzing, bei dem er eine sehr erfolgreiche Zeit erlebte, habe er sich bewusst für diesen Schritt entschieden. Beim bisherigen Verein wäre man gerne den gemeinsamen Weg weitergegangen. In seiner Zeit in Wackerstein-Dünzing konnte Baitz beachtliche Erfolge feiern. Besonders herausragend war der Gewinn der A-Klasse-Meisterschaft im Jahr 2023, die seine Mannschaft ohne Niederlage und mit einer beeindruckenden Tordifferenz abschloss. Zudem war er auch am Titelgewinn der zweiten Mannschaft maßgeblich beteiligt. Für ihn steht dabei vor allem die gemeinsame Entwicklung des Teams im Vordergrund. Aktuell liegt der Fokus jedoch noch auf der laufenden Saison. Wackerstein-Dünzing befindet sich im Abstiegskampf der Kreisklasse Donau/Isar 2 und kämpft um den Klassenerhalt. Baitz möchte sich mit einem positiven Abschluss verabschieden und alles dafür tun, die Liga zu sichern





Seine ersten Erfahrungen als Spielertrainer sammelte er beim FC Mindelstetten, wo er innerhalb kurzer Zeit den Aufstieg von der A-Klasse bis in die Kreisliga begleitete. Beim SV Saal trifft Baitz auf eine vielversprechende Ausgangssituation. Besonders die gute Jugendarbeit und die strukturellen Veränderungen im Verein hätten ihn überzeugt. Der Klub verfüge über ein solides Fundament mit vielen jungen Spielern und einer positiven Entwicklung im gesamten Umfeld. Neben den Herrenmannschaften tragen auch der Nachwuchs, die Frauen sowie die AH zum aktiven Vereinsleben bei.



