Saal macht nicht mit Koch weiter - Reichl zieht es in Bezirksliga

Mit einem blauen Auge davongekommen ist der SV Saal. Der Traditionsverein, der in seiner Glanzzeit sogar in der Landesliga vertreten war, kam als bester Tabellendreizehnter der vier Kreisklassen im Fußballkreis West gerade noch so in die Relegation, konnte aber dort den TSV Herrngiersdorf mit 2:0 besiegen und damit den Klassenerhalt realisieren. Dennoch machen die Verantwortlichen nicht mit Trainer Ferdi Koch weiter, der erst in der Winterpause neu installiert wurde.