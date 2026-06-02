Saade trifft doppelt: Eilvese gewinnt auch das Derby gegen Mühlenfeld Der STK Eilvese setzt seine Serie mit einem 3:2 gegen den TSV Mühlenfeld fort. Seit der Übernahme durch Pascal Preuß hat der STK Eilvese in der Landesliga Hannover kein Spiel mehr verloren. von SN · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

In der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese auch das Derby gegen den TSV Mühlenfeld gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pascal Preuß setzte sich mit 3:2 durch und blieb damit weiter ungeschlagen. Das knappe Ergebnis passte aus Sicht des Trainers allerdings nur bedingt zum Spielverlauf.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr STK Eilvese STK Eilvese TSV Mühlenfeld Mühlenfeld 3 2 Abpfiff „Das Spiel war über weite Strecken einseitig. Das Ergebnis spiegelt das nur bedingt wider“, meinte Preuß. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, erspielten sich die besseren Chancen und bestimmten große Teile der Partie.

Trotzdem geriet Eilvese kurz vor der Pause in Rückstand. Nach einem Fehler im Spielaufbau des STK traf Tobias Alker in der 44. Minute mit einem Schuss von der Mittellinie zum 0:1. „Wir waren schon die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen als Mühlenfeld und deutlich mehr Ballbesitz. Mühlenfeld hat unsere Fehler aber überragend bestraft“, erklärte Eilveses Trainer Pascal Preuß. Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen weiter überwiegend vor dem Strafraum der Gäste ab. Mohamad Saade erzielte in der 53. Minute den Ausgleich. Eilvese blieb die tonangebende Mannschaft und belohnte sich schließlich für den Aufwand. Erhan Yilmaz verwandelte in der 73. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1, ehe Saade mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 81. Minute auf 3:1 erhöhte.

Trotz der klaren Vorteile blieb die Partie offen. Eilvese rückte bei eigenen Angriffen weit auf und ließ dadurch Platz für Gegenstöße. Nach einem langen Ball und einem verlorenen Laufduell entschied der Schiedsrichter auf Foulelfmeter. Patrick Mesenbring verkürzte in der 87. Minute auf 2:3. „Wir hätten das Spiel schon deutlich früher entscheiden können. Den Derbysieg nehmen wir aber natürlich mit“, sagte Preuß.