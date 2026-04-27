Saade erlöst Eilvese spät im Spitzenspiel gegen Ramlingen

– Foto: Sascha Drenth

Großer Jubel beim Spitzenspiel der Landesliga Hannover zwischen dem STK Eilvese und dem SV Ramlingen-Ehlershausen. Der Tabellendritte setzte sich gegen den Tabellenzweiten mit 1:0 durch und entschied die Partie erst kurz vor Schluss. Für den SV Ramlingen-Ehlershausen endete damit eine Serie von zuletzt vier Siegen in Folge. Eilvese ist nach dem Erfolg aktuell das beste Team der Rückrunde.

Die Gäste aus Ramlingen-Ehlershausen kamen vor allem bei Standardsituationen zu gefährlichen Aktionen. Aus dem laufenden Spiel ließ der STK Eilvese jedoch nur wenig zu. Preuß sah dabei eine konzentrierte Defensivleistung seiner Mannschaft. Schon früh musste sein Team mit Verwarnungen umgehen. Mohammed Bengharda sah bereits nach zwölf Minuten in der Viererkette die Gelbe Karte, später wurde auch Innenverteidiger Tom Mehlberg verwarnt. Dennoch hielt Eilvese die Ordnung.

„Es war ein ordentliches Spiel. Ich finde schon, dass wir am Ende nicht unverdient als Sieger vom Platz gegangen sind“, sagte STK-Trainer Pascal Preuß nach dem Schlusspfiff.

„Die Jungs arbeiten ordentlich und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass man den Tabellenzweiten ärgern kann“, erklärte Preuß.

Lange deutete vieles auf ein torloses Remis hin, ehe Mohamad Saade in der 87. Minute das entscheidende 1:0 erzielte. Die Freude über den späten Treffer war entsprechend groß. „Wenn man kurz vor Schluss trifft, schreit man wahrscheinlich etwas lauter als bei einem Tor in der 25. oder 40. Minute“, meinte Preuß.

In der Schlussphase verteidigte Eilvese den Vorsprung mit großem Einsatz bis in die 95. Minute. „Glückwunsch an die Jungs, das war stark gemacht. Genau so wollen wir weitermachen“, sagte der Trainer.

Auf Eilvese wartet nun ein anspruchsvolles Restprogramm mit dem Auswärtsspiel beim TSV Barsinghausen, Heimspielen gegen den SV Arminia Hannover, den SV Newroz Hildesheim, den SC Hemmingen-Westerfeld und den TSV Mühlenfeld sowie Auswärtspartien beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und beim 1. FC Wunstorf. Hinzu kommt das Endspiel gegen Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld. „Wenn wir weiter seriös bleiben, können wir auch weiterhin eine ordentliche Rolle spielen“, betonte Preuß.