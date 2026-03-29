Saadaev entscheidet Derby vor 1329 Fans: Oranienburgs Last-Minute-Sieg Brandenburgliga: Die Partien des 20. Spieltags in der Übersicht. von LS · Heute, 17:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Diemo Nimptsch

Die Brandenburgliga fand heute mit dem Abschluss des 20. Spieltags ihren emotionalen Höhepunkt in einem packenden Derby. Es war ein Duell, das nicht nur durch die räumliche Nähe der Kontrahenten, sondern auch durch die dramatische Wendung in der Schlussphase die Massen mobilisierte und den Zuschauern ein intensives Fußballerlebnis bot.

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In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und großer Intensität lebte, teilten sich der FSV Union Fürstenwalde und der Brandenburger SC Süd 05 vor 202 Zuschauern die Punkte. Die Gäste aus Brandenburg gingen zunächst in Führung, als Justin Flint in der 39. Minute das 0:1 erzielte. Fürstenwalde bewies nach dem Seitenwechsel jedoch Moral und kam durch den Treffer von Dennis Paul in der 56. Minute zum 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es bei diesem Remis. ---

Vor 51 Zuschauern feierte der SV Altlüdersdorf einen souveränen Auswärtssieg beim Werderaner FC Viktoria 1920. Nach einer torlosen ersten Hälfte erwischten die Gäste einen Blitzstart in den zweiten Durchgang: Marcel Horchert traf in der 46. Minute zum 0:1, gefolgt von Ceif Ben-Abdallah, der in der 50. Minute auf 0:2 erhöhte. Den Deckel auf die Partie machte schließlich David Waclawczyk in der 83. Minute mit dem Treffer zum 0:3. ---

Ein dramatisches Finish sahen die 177 Zuschauer. Der Ludwigsfelder FC und der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen lieferten sich lange Zeit einen offenen Schlagabtausch ohne Torerfolg. Erst in der 82. Minute schien Kaloyan Atanasov den LFC mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße zu führen. Doch die Eintracht gab sich nicht geschlagen und rettete in der 90. Minute durch das Tor von Toni Hager zum 1:1 einen wertvollen Punkt. Beide Mannschaften treten damit im unteren Tabellendrittel auf der Stelle. ---

Eine herbe Enttäuschung erlebten die 377 Fans, die zusehen mussten, wie der Gastgeber gegen den Tabellenletzten wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen ließ. Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf agierte mutig und ging in der 21. Minute durch José Raimundo Silva Magalhaes mit 0:1 in Führung. Brandenburg rannte vergeblich an, konnte die Defensive der Gäste jedoch nicht knacken. In der Schlussphase sorgte Raif Yaman in der 83. Minute mit dem 0:2 für die endgültige Entscheidung. ---

An der Oder unterstrich der 1. FC Frankfurt seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Vor 160 Zuschauern eröffnete Kieran Czech bereits in der 12. Minute den Torreigen mit dem 1:0. Die TSG Einheit Bernau antwortete prompt durch Frederick Fiebig, der in der 18. Minute zum 1:1 ausglich. Frankfurt blieb jedoch spielbestimmend und stellte noch vor der Halbzeit die Weichen auf Sieg: Steven Scharlei traf in der 43. Minute zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Danny Mank in der 61. Minute mit dem Tor zum 3:1-Endstand. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die 160 Zuschauer beim Duell zwischen dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde und dem SV Germania 90 Schöneiche. In einer Partie voller Wendungen ging Schöneiche durch Aaron Marcel Weber in der 33. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause markierte Leon Barlage in der 45. Minute den 1:1-Ausgleich. Die Gäste schlugen jedoch zurück und gingen durch Philipp Wannke in der 57. Minute erneut mit 1:2 in Front. Dann schlug die große Stunde von Leon Barlage: Mit seinen weiteren Treffern in der 75. Minute zum 2:2 und in der 82. Minute zum 3:2 drehte er die Partie im Alleingang zugunsten der Ahrensfelder. ---

Ein Derby vor einer beeindruckenden Kulisse von 1329 Zuschauern – das Aufeinandertreffen zwischen dem TuS 1896 Sachsenhausen und dem Oranienburger FC Eintracht 1901 hielt, was die prestigeträchtige Paarung versprach. Die Partie war von Beginn an von großer Intensität geprägt, nahm jedoch nach dem Seitenwechsel eine entscheidende Wendung zuungunsten der Gastgeber. In der 56. Minute sah Denis Duraku vom TuS 1896 Sachsenhausen die Rote Karte, was Sachsenhausen für die verbleibende Spielzeit in personelle Unterzahl zwang. Die Gäste nutzten den freien Raum auf dem Feld zeitnah aus. In der 61. Minute erzielte Abdul-Hamid Saadaev den Führungstreffer zum 0:1 für den Oranienburger FC Eintracht 1901. Trotz des Rückstandes und der Unterzahl bewiesen die Hausherren große Moral und kämpften sich zurück in dieses emotionale Derby. In der 72. Minute markierte Lion Renner den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel steuerte auf eine Punkteteilung zu, bis in der Schlussminute die Entscheidung fiel: Erneut war es Abdul-Hamid Saadaev, der in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 1:2 den Auswärtssieg für Oranienburg sicherte. ---