S04 kann auf Fortuna Köln verkürzen, Abstiegskracher für den WSV

Schalke ist derzeit der ärgste Verfolger des Tabellenführers. – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Der Samstag hat vier Partien zu bieten. Der FC Schalke 04 II kann den Rückstand auf Borussia Mönchengladbach II verkürzen. Der Wuppertaler SV gastiert zum Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück. Dazu versucht sich der FC Gütersloh im Westfalen-Duell mit dem SV Rödinghausen wieder zu fangen. Mit dem SC Paderborn II und den Sportfreunden Lotte treffen sich direkte Tabellennachbarn im Mittelfeld.

Am Freitag drehte der VfL Bochum II den anfänglichen Rückstand gegen den die U21 des 1. FC Köln und zieht dadurch im Tableau an der SSVg Velbert vorbei. Am Ende einer ungewöhnlichen Partie mit drei Elfmetern gingen die Blauen Löwen gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung leer aus.