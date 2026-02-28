 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

S04 kann auf Fortuna Köln verkürzen, Abstiegskracher für den WSV

Regionalliga West: Der VfL Bochum landete am Freitag einen Befreiungsschlag. Auch der Wuppertaler SV und SV Rödinghausen können Big Points im Tabellenkeller einfahren. Der FC Schalke 04 II kann näher an Fortuna Köln rücken.

von Markus Becker · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser
Schalke ist derzeit der ärgste Verfolger des Tabellenführers.
Schalke ist derzeit der ärgste Verfolger des Tabellenführers. – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der Samstag hat vier Partien zu bieten. Der FC Schalke 04 II kann den Rückstand auf Borussia Mönchengladbach II verkürzen. Der Wuppertaler SV gastiert zum Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück. Dazu versucht sich der FC Gütersloh im Westfalen-Duell mit dem SV Rödinghausen wieder zu fangen. Mit dem SC Paderborn II und den Sportfreunden Lotte treffen sich direkte Tabellennachbarn im Mittelfeld.

Am Freitag drehte der VfL Bochum II den anfänglichen Rückstand gegen den die U21 des 1. FC Köln und zieht dadurch im Tableau an der SSVg Velbert vorbei. Am Ende einer ungewöhnlichen Partie mit drei Elfmetern gingen die Blauen Löwen gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung leer aus.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

____

Düsseldorf kriegt einen Elfer mehr als Velbert zugesprochen

Gestern, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1
2

>>> Zum Spielbericht

Alle Treffer fielen per Strafstoß, darüber hinaus hatte der Abstiegskracher aus der IMS-Arena auch nur bedingt Highlights zu bieten. Schlussendlich behauptete sich Düsseldorf hauchzart gegen Velbert.

SSVg Velbert – Fortuna Düsseldorf II 1:2
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (89. Timo Böhm), Kilian-Joel Wagenaar, Max Machtemes, Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (76. Beyhan Ametov), Artur Golubytskij (70. David Glavas), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (76. Philip Buczkowski) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth, Ben Eze, Noah Egouli, David Savic (41. Simon Vu), Danny Latza (83. Moritz Montag), Tim Rossmann (46. Lennart Garlipp), Kilian Sauck (83. Maksym Len), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (90. Charlison Benschop) - Trainer: Jens Langeneke - Co-Trainer: Andreas Lambertz - Co-Trainer: Fatlum Zaskoku
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 665
Tore: 0:1 Deniz Bindemann (45.+3 Foulelfmeter), 1:1 Max Machtemes (67. Foulelfmeter), 1:2 Deniz Bindemann (69. Foulelfmeter)

____

Bochum dreht Rückstand gegen Köln

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1
3
Abpfiff

Die Domstädter belohnten sich nach überzeugender Anfangsphase. Eine Hereingabe ins Zentrum wurde in den Rückraum vor die Füße von Jonathan Friemel abgewehrt, der nicht lange zögert und mit einem wuchtigen Abschluss aus der Distanz das rechte Eck traf (25.). Die Gäste drehten den Rückstand mit einem Doppelschlag in Durchgang zwei. Zunächst verwandelte Louis Köster eine Hereingabe von links mit einem technisch anspruchsvollen Dropkick (61.), wenig später schaltete Niklas Jahn nach einem Querschläger durch den Strafraum schnell und überwand Mikolaj Marutzki freistehend zum 2:1 (65.). Infolge eines Freistoßes machte Jonathan Akaegbobi mit einem Abstauber alles klar und verhilft dem VfL somit zum Sprung auf Platz 16. Das rettende Ufer ist für den Aufsteiger für den Moment wieder in greifbarer Nähe.

1. FC Köln II – VfL Bochum II 1:3
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luca Lechner, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Luca Dürholtz (86. Arda Süne), Ilias Elyazidi, Jonathan Friemel (46. Nick Zimmermann), Bernie Lennemann, Sargis Adamyan (68. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn (90. Daniel Hülsenbusch), Henri Carlo Sanchez Fernandez (73. Jonathan Akaegbobi), Aurel Wagbe, Semin Kojic (72. Ciwan Günes), Louis Köster (80. Luis Hartwig) - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Jonathan Friemel (25.), 1:1 Louis Köster (61.), 1:2 Niklas Jahn (65.), 1:3 Jonathan Akaegbobi (88.)

____

Liveticker: FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

____

Liveticker: SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Heute, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

____

Liveticker: SC Paderborn II - Sportfreunde Lotte

Heute, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

____

Liveticker: SV Rödinghausen - FC Gütersloh

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

____

Liveticker: Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00

____

Liveticker: Fortuna Köln - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

____

So geht es weiter

25. Spieltag
06.03.26 RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
06.03.26 FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
07.03.26 Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
07.03.26 Bonner SC - SSVg Velbert
07.03.26 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
07.03.26 VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
07.03.26 Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
07.03.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
08.03.26 VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: