 2026-07-01T07:36:38.002Z

Testspiel

Rzonsa-Doppelpack, Dämpfer für Feucht – Großschwarzenlohe in Torlaune

Die Testspiele der Landes- und Bezirksligisten in Mittelfranken vom 30. Juni

von Boris Manz · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Haenson Media - Hans Schroeter

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Während Jahn Forchheim dank eines Rzonsa-Doppelpacks einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachte, zeigte sich der SC Großschwarzenlohe in absoluter Torlaune. Für das Team von Neu-Trainer Marco Ried geht es nach dem 4:1-Erfolg direkt heute am Mittwoch weiter. Alle Ergebnisse der Landesliga- und Bezirksliga-Teams vom 30. Juni im Überblick.

Teams der Landesliga Nordost: Großschwarzenlohe in Torlaune – Rzonsa-Doppelpack für Forchheim

Ein spätes Happy End, ein souveräner Favoritensieg und ein Last-Minute-Remis prägten die Testspiele der Landesliga-Nordost-Teams. Erst in der 84. Minute erlöste der EEx-Schweinfurter Alexander Ochs den SV Unterreichenbach beim knappen 1:0-Erfolg gegen den ASV Vach.

Deutlich torreicher machte es der SC Großschwarzenlohe: Nach einem frühen Gegentor durch Maximilian Schwarz drehte der SCG das Spiel beim TSV Heideck komplett und feierte dank Michael Stöber, Burc Takmak, Maximilian Takacs und Robin Renner einen klaren 4:1-Sieg. Es ist der erste Testspielsieg für Neu-Trainer Marco Ried, für dessen Team es heute am Mittwoch, dem 1. Juli direkt weitergeht.

Eine Aufholjagd zeigte auch die SpVgg Jahn Forchheim: Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen den TSV Hirschaid rettete Christian Rzonsa per Doppelpack noch ein 2:2-Unentschieden.

Nicht ganz rund lief es für den 1. SC Feucht, der beim ASV Zirndorf trotz eines Tores von Francis Zuch nicht über ein 1:1 hinauskam. Komplett ohne Treffer blieben der TSC Neuendettelsau beim schnellen 0:1 gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883 sowie der ASV Weisendorf, der sich dem TSV Abtswind im Laufe der zweiten Halbzeit noch deutlich mit 0:3 geschlagen geben musste.

Die Spiele der Landesliga-Teams zum Durchklicken: Ochs-Tor reicht Unterreichenbach –

Gestern, 19:00 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
ASV Vach
ASV VachASV Vach
1
0
Abpfiff

SV Unterreichenbach – ASV Vach 1:0
Tore: 1:0 Alexander Ochs (84.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Heideck
TSV HeideckHeideck
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
1
4
Abpfiff

TSV Heideck – SC Großschwarzenlohe 1:4
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Maximilian Schwarz (2.), 1:1 Michael Stöber (15.), 1:2 Burc Takmak (32.), 1:3 Maximilian Takacs (35.), 1:4 Robin Renner (47.)

Gestern, 19:00 Uhr
ASV Zirndorf
ASV ZirndorfZirndorf
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
1
1
Abpfiff

ASV Zirndorf – 1. SC Feucht 1:1
Tore: 1:0 Lyubomyr Vasyuta (21.), 1:1 Francis Zuch (50.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
3
0

TSV Abtswind – ASV Weisendorf 3:0
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach)
Tore: 1:0 Jannis Vierneisel (52.), 2:0 Elias Röding (87.), 3:0 Vincent Held (89.)

Gestern, 19:15 Uhr
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
SGV Nürnberg-Fürth 1883
SGV Nürnberg-Fürth 1883SGV Nürn./Fü
0
1
Abpfiff

TSC Neuendettelsau – SGV Nürnberg-Fürth 1883 0:1
Tore: 0:1 Daniel Fech (7.)

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
TSV Hirschaid
TSV HirschaidHirschaid
2
2
Abpfiff

SpVgg Jahn Forchheim – TSV Hirschaid 2:2
Schiedsrichter: Manuel Seidenath
Tore: 0:1 Felix Böhmer (42.), 0:2 Yannick Leisgang (51.), 1:2 Christian Rzonsa (54.), 2:2 Christian Rzonsa (82.)

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Die weiteren Testspiele auf Bezirksebene vom 30. Juni: Ottensoos und Uffenheim siegen klar – Meckenhausen verspielt Führung

Mit Meckenhausen, Uffenheim und Ottensoos waren drei weitere Bezirksligisten am Dienstag im Einsatz. Meckenhausen führte zur Pause gegen Breitenbrunn, kassierte am Ende aber eine 0:1-Niederlage. Uffenheim machte es umgekehrt und drehte in der zweiten Hälfte auf. Nach torlosen 45 Minuten trafen Bößendörfer, Krebelder, Kreischer und Becker gegen die SG Ippesheim/Gollhofen. Ottensoos siegte derweil trotz Doppelpack von Antonio Katusic (9., 85.) gegen Hajduk München.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Breitenbrunn
SV BreitenbrunnBreitenbrunn
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
4
1
Abpfiff

SV Breitenbrunn – TSV Meckenhausen 4:1
Tore: 0:1 Jonas Glaser (43.), 1:1 Maximilian Selch (53. Foulelfmeter), 2:1 Almodafar Al Daqmosi (79.), 3:1 Thomas Gmelch (83.), 4:1 Maximilian Selch (85.)

Gestern, 19:00 Uhr
Ippesh./Gollh.
Ippesh./Gollh.Ippesh./Gollh.
1. FV Uffenheim
1. FV UffenheimUffenheim
0
4
Abpfiff

Ippesh./Gollh. – 1. FV Uffenheim 0:4
Tore: 0:1 Bernd Bößendörfer (55.), 0:2 Silas Krebelder (57.), 0:3 Tobias Kreischer (79.), 0:4 Richard Becker (80.)

Gestern, 19:00 Uhr
FC Ottensoos
FC OttensoosOttensoos
KSD Hajduk Nürnberg
KSD Hajduk NürnbergKSD Hajduk
3
2
Abpfiff

FC Ottensoos – KSD Hajduk Nürnberg 3:2
Tore: 0:1 Antonio Katusic (9.), 1:1 Lorenz Mai (18.), 2:1 Julius Storch (44.), 3:1 Lukas Heinlein (55.), 3:2 Antonio Katusic (85.)

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