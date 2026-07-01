Rzonsa-Doppelpack, Dämpfer für Feucht – Großschwarzenlohe in Torlaune Die Testspiele der Landes- und Bezirksligisten in Mittelfranken vom 30. Juni von Boris Manz · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Haenson Media - Hans Schroeter

Während Jahn Forchheim dank eines Rzonsa-Doppelpacks einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachte, zeigte sich der SC Großschwarzenlohe in absoluter Torlaune. Für das Team von Neu-Trainer Marco Ried geht es nach dem 4:1-Erfolg direkt heute am Mittwoch weiter. Alle Ergebnisse der Landesliga- und Bezirksliga-Teams vom 30. Juni im Überblick.

Teams der Landesliga Nordost: Großschwarzenlohe in Torlaune – Rzonsa-Doppelpack für Forchheim Ein spätes Happy End, ein souveräner Favoritensieg und ein Last-Minute-Remis prägten die Testspiele der Landesliga-Nordost-Teams. Erst in der 84. Minute erlöste der EEx-Schweinfurter Alexander Ochs den SV Unterreichenbach beim knappen 1:0-Erfolg gegen den ASV Vach. Deutlich torreicher machte es der SC Großschwarzenlohe: Nach einem frühen Gegentor durch Maximilian Schwarz drehte der SCG das Spiel beim TSV Heideck komplett und feierte dank Michael Stöber, Burc Takmak, Maximilian Takacs und Robin Renner einen klaren 4:1-Sieg. Es ist der erste Testspielsieg für Neu-Trainer Marco Ried, für dessen Team es heute am Mittwoch, dem 1. Juli direkt weitergeht.