Rzonsa-Doppelpack, Dämpfer für Feucht – Großschwarzenlohe in Torlaune

Während Jahn Forchheim dank eines Rzonsa-Doppelpacks einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachte, zeigte sich der SC Großschwarzenlohe in absoluter Torlaune. Für das Team von Neu-Trainer Marco Ried geht es nach dem 4:1-Erfolg direkt heute am Mittwoch weiter. Alle Ergebnisse der Landesliga- und Bezirksliga-Teams vom 30. Juni im Überblick.
Ein spätes Happy End, ein souveräner Favoritensieg und ein Last-Minute-Remis prägten die Testspiele der Landesliga-Nordost-Teams. Erst in der 84. Minute erlöste der EEx-Schweinfurter Alexander Ochs den SV Unterreichenbach beim knappen 1:0-Erfolg gegen den ASV Vach.
Deutlich torreicher machte es der SC Großschwarzenlohe: Nach einem frühen Gegentor durch Maximilian Schwarz drehte der SCG das Spiel beim TSV Heideck komplett und feierte dank Michael Stöber, Burc Takmak, Maximilian Takacs und Robin Renner einen klaren 4:1-Sieg. Es ist der erste Testspielsieg für Neu-Trainer Marco Ried, für dessen Team es heute am Mittwoch, dem 1. Juli direkt weitergeht.
Eine Aufholjagd zeigte auch die SpVgg Jahn Forchheim: Nach einem Zwei-Tore-Rückstand gegen den TSV Hirschaid rettete Christian Rzonsa per Doppelpack noch ein 2:2-Unentschieden.
Nicht ganz rund lief es für den 1. SC Feucht, der beim ASV Zirndorf trotz eines Tores von Francis Zuch nicht über ein 1:1 hinauskam. Komplett ohne Treffer blieben der TSC Neuendettelsau beim schnellen 0:1 gegen den SGV Nürnberg-Fürth 1883 sowie der ASV Weisendorf, der sich dem TSV Abtswind im Laufe der zweiten Halbzeit noch deutlich mit 0:3 geschlagen geben musste.
SV Unterreichenbach – ASV Vach 1:0
Tore: 1:0 Alexander Ochs (84.)
TSV Heideck – SC Großschwarzenlohe 1:4
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Maximilian Schwarz (2.), 1:1 Michael Stöber (15.), 1:2 Burc Takmak (32.), 1:3 Maximilian Takacs (35.), 1:4 Robin Renner (47.)
ASV Zirndorf – 1. SC Feucht 1:1
Tore: 1:0 Lyubomyr Vasyuta (21.), 1:1 Francis Zuch (50.)
TSV Abtswind – ASV Weisendorf 3:0
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach)
Tore: 1:0 Jannis Vierneisel (52.), 2:0 Elias Röding (87.), 3:0 Vincent Held (89.)
TSC Neuendettelsau – SGV Nürnberg-Fürth 1883 0:1
Tore: 0:1 Daniel Fech (7.)
SpVgg Jahn Forchheim – TSV Hirschaid 2:2
Schiedsrichter: Manuel Seidenath
Tore: 0:1 Felix Böhmer (42.), 0:2 Yannick Leisgang (51.), 1:2 Christian Rzonsa (54.), 2:2 Christian Rzonsa (82.)
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Mit Meckenhausen, Uffenheim und Ottensoos waren drei weitere Bezirksligisten am Dienstag im Einsatz. Meckenhausen führte zur Pause gegen Breitenbrunn, kassierte am Ende aber eine 0:1-Niederlage. Uffenheim machte es umgekehrt und drehte in der zweiten Hälfte auf. Nach torlosen 45 Minuten trafen Bößendörfer, Krebelder, Kreischer und Becker gegen die SG Ippesheim/Gollhofen. Ottensoos siegte derweil trotz Doppelpack von Antonio Katusic (9., 85.) gegen Hajduk München.
SV Breitenbrunn – TSV Meckenhausen 4:1
Tore: 0:1 Jonas Glaser (43.), 1:1 Maximilian Selch (53. Foulelfmeter), 2:1 Almodafar Al Daqmosi (79.), 3:1 Thomas Gmelch (83.), 4:1 Maximilian Selch (85.)
Ippesh./Gollh. – 1. FV Uffenheim 0:4
Tore: 0:1 Bernd Bößendörfer (55.), 0:2 Silas Krebelder (57.), 0:3 Tobias Kreischer (79.), 0:4 Richard Becker (80.)
FC Ottensoos – KSD Hajduk Nürnberg 3:2
Tore: 0:1 Antonio Katusic (9.), 1:1 Lorenz Mai (18.), 2:1 Julius Storch (44.), 3:1 Lukas Heinlein (55.), 3:2 Antonio Katusic (85.)
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