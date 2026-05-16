Ryutaro Kishi zurück bei RWW

Walldorf. Hessenligist SV Rot-Weiß hat Ryutaro Kishi zur Rückkehr nach Walldorf gewonnen. Bei der Kaderplanung für die kommende Saison wurde noch ein erfahrener Innenverteidiger mit Führungsqualitäten gesucht. Einer wie der 28 Jahre alte Japaner, der „in der Lage ist, die Jungs um sich herum auch zu stabilisieren“, erklärt der Sportliche Leiter des aktuellen Tabellenneunten, Bastian Eisert. Sehr gelegen kam ihm da die Information, dass Kishi den Ligakonkurrenten Hanauer SC verlassen wolle. Er spielte zwei Jahre lang eine überzeugende Rolle beim SV Rot-Weiß, ehe er im Sommer 2025 zum HSC wechselte.

Mit Kishi hätten die Walldorfer vergangene Saison in ansonsten ähnlicher Besetzung eine deutlich bessere Abwehr gehabt als ohne ihn, sagt Eisert und weist auf die Anzahl der Gegentore hin. Aktuell, vor dem drittletzten Spieltag, haben die Rot-Weißen 70 Treffer zugelassen – 21 mehr als in der gesamten Spielzeit 2024/25.

Beim Meister der Vorsaison, dem Ligaelften FSV Fernwald, ist das RWW-Team am Samstag (15 Uhr) zu Gast. „Ein super schwerer Gegner“, sagt Interimstrainer Niklas Grimm, der sich von der Tabellensituation der Mittelhessen nicht irreführen lässt: „Ich hätte sie vor der Saison deutlich weiter oben angesiedelt.“

Im Hinspiel bezogen die Walldorfer ihre höchste Saisonniederlage (2:6). Trotzdem hat Grimm keineswegs vor, seiner Mannschaft eine verstärkte Defensive zu verordnen. Beim jüngsten 5:3-Sieg gegen den Hünfelder SV kehrten die Rot-Weißen zum gewohnten Offensivpressing zurück, nachdem sie in den Wochen zuvor mit einer eher abwartenden Haltung taktiert hatten. „Da habe ich gemerkt, dass wir zu wenig Zugriff auf den Ball bekommen haben“, so Grimm. Der Coach macht deutlich, dass die Umstellung auf eine ganz andere Spielweise so schnell nicht funktioniert hat. Nun also werde man für den Rest der Saison beibehalten, dass die Mannschaft den Gegner tiefer in dessen Hälfte anlaufe: „Ich glaube, den Jungs tut das ganz gut.“ Am RWW-Kader des Hünfeld-Spiels ändert sich nichts.

Die Verbandsliga-Mannschaft des SV Rot-Weiß spielt erst am Dienstag (19.), 20 Uhr, wieder. Die Partie ist kurzfristig auf Wunsch des gastgebenden SC Dortelweil verlegt worden. Die Bad Vilbeler standen am Donnerstag im Kreispokalfinale bei Hessenligist Türk Gücü Friedberg.



