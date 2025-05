Ryan Valentine komplettiert RWO-Torwart-Trio

Von Hilden über Essen zu RWO

Geboren im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, waren die Irvine Strikers die erste Station in der noch jungen Karriere des Torhüters. Nach einer Saison bei den UCSB Gauchos in Santa Barbara zog es Valentine nach Deutschland zum VfB Hilden, wo er in der U19-Bundesliga zwischen den Pfosten stand. Seit der Saison 2023/24 hält der 21-Jährige den Kasten bei ETB SW Essen sauber. Für die Schwarz-Weißen kommt Valentine auf insgesamt 40 Einsätze in der Oberliga Niederrhein und hat durch seine Leistungen großen Anteil an der guten Saison der Essener.