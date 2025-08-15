RWW und VfR sind heiß aufs Verbandsliga-Derby

GROSS-GERAU/WALLDORF . Ein Spiel, auf das sich beide Mannschaften besonders freuen. Da sind sich die Trainer der Verbandsligisten VfR Groß-Gerau und SV Rot-Weiß Walldorf II einig. Sich mit einem Team aus der Nachbarschaft zu messen, findet VfR-Coach Gaetano Bauso immer etwas Besonderes. Insbesondere mit den Rot-Weißen, auch wenn ihre U23 einen personellen Umbruch zu bewältigen hat: „Walldorf hat immer eine top Mannschaft“, sagt er vor dem Derby am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in Groß-Gerau. Und auf eine solch anspruchsvolle Aufgabe bereite sich der VfR auch vor.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Was gibt es Besseres als Derbys?“, fragt RWW-Trainer Marco Eckert rhetorisch: „Wir sind heiß drauf.“ Heiß im wahrsten Wortsinne angesichts von Temperaturen nahe 40 Grad in dieser Trainingswoche. Auch für Sonntag ist sonniges Wetter vorhergesagt, allerdings unter 30 Grad. Am besonders heißen Mittwoch haben Eckert und seine Co-Trainer Andreas Eberlein und Sercan Kilic den Trainingsumfang, nicht aber das -programm reduziert. „Wir achten darauf, dass die Spieler genug Flüssigkeit zu sich nehmen“, sagt Eckert: „Das hat auch im Juni, als es genauso heiß war, sehr gut funktioniert.“ Der VfR trainiert im Stadion, wo hohe Bäume kühlenden Schatten werfen. Dafür haben die Grün-Weißen mit einem anderen Problem zu kämpfen: „Gegen Abend kommen die Schnaken“, sagt Bauso.