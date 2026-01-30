RWW-U19 spielt gegen Eintracht, Freiburg und KSC Die U19 des SV Rot-Weiß Walldorf trifft in der DFB-Nachwuchsliga auf prominente Clubs von Dirk Winter · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die U19-Spieler von RW Walldorf. – Foto: RWW Jugend

WALLDORF. Die fünfte Minute der Nachspielzeit war angebrochen, die U19-Fußballer des SV Rot-Weiß hatten sich schon auf ein Unentschieden eingestellt. Doch dann flipperte der Ball doch noch via Innenpfosten ins Walldorfer Tor – 1:2. So unglücklich verlor der Hessenligist sein Auftaktspiel gegen den OSC Rosenhöhe. Drei Monate später stand die Mannschaft des Trainergespanns Christian Bader/Thomas Kaltsounis auf Platz eins. Und qualifizierte sich zum zweiten Mal in Folge für die DFB-Nachwuchsliga, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sein Nachfolgeformat für die U19- und U17-Bundesligen nennt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Spannende Aufgaben für Rot-Weiße in der Hauptrunde Die Rot-Weißen sind in Liga B der höchsten deutschen Jugendspielklasse in die Hauptrundengruppe D gelost worden. Dort treffen sie auf den Nachwuchs der Proficlubs SC Freiburg – Walldorfer Auftaktgastgeber am 15. Februar (14 Uhr) – sowie Karlsruher SC, TSV 1860 München, SSV Jahn Regensburg und mit Eintracht Frankfurt auf einen Uefa-Youth-League-Teilnehmer. Die U19 des Regionalligisten SGV Freiberg komplettiert das Septett.

„Wussten, dass wir einen guten Kader haben“ Die erneute Qualifikation für diesen erlauchten Kreis, aus dem man erst ein halbes Jahr zuvor abgestiegen war, damit hat der SV Rot-Weiß nicht wirklich gerechnet. Aber überraschend kam dieser Coup auch nicht. „Sowas kannst du nicht planen“, sagt Bader: „Aber wir wussten, dass wir einen guten Kader haben.“ Aus der letztjährigen Mannschaft sind sechs Spieler verblieben, darunter der aktuelle Kapitän Nathan Büker sowie die bereits in der Männer-Hessenliga eingesetzten Robin Heil und Torjäger Panagiotis Kagkarakis. Dazu kamen seitherige U18-Spieler, die teilweise auch in der vergangenen Saison schon U19-Erfahrungen gesammelt haben. Dieses Grundgerüst ergänzten die RWW-Verantwortlichen gezielt mit zehn Neuzugängen wie Vize-Kapitän Nicolas Gleiber (vom 1. FC-TSG Königstein gekommen). Wobei es sich bei den wenigsten Neuen um Spieler handelt, die in einem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) ausgebildet worden sind. Ausnahmen sind Mark Bouzelha, der die NLZ der Offenbacher Kickers (dieser Status ist dem Verein mittlerweile vom DFB entzogen worden), der TSG Hoffenheim und des SV Darmstadt 98 durchlaufen hat, sowie Torhüter Jermaine Wagner (FSV Frankfurt). Nach der Hessenliga-Auftaktniederlage überstanden die Rot-Weißen elf Spiele ohne Niederlage (zehn Siege, ein Unentschieden). Erst in ihrer letzten Partie, als der Aufstieg bereits feststand, verloren die Walldorfer ein zweites Mal. Am Spieltag zuvor hatte ihnen die SG Rot-Weiß Frankfurt mit einem 3:2-Sieg gegen ihren schärfsten Rivalen OSC Rosenhöhe Schützenhilfe geleistet – mit der kompletten RWW-Mannschaft als Augenzeugen im Rödelheimer Sportzentrum am Brentanobad. Diese Gemeinschaft spricht für einen starken Zusammenhalt: „Diese Mannschaft ist, was das betrifft, wirklich etwas Besonderes“, sagt Bader dazu.