RWW siegt in Aschaffenburg

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Auch in Aschaffenburg fehlten den Rot-Weißen mehrere tragende Stammkräfte: Bei Tim Grünewald steht jetzt fest, dass er sich einen doppelten Bänderriss am Knöchel zugezogen hat. Der Mittelfeldspieler müsse aber nicht operiert werden, falle bis Mitte August aus. Beim am Rücken verletzten Marvin Redl hoffen die Walldörfer, dass der Verteidiger keine lädierte Bandscheibe hat. So wäre sein Ausfall nur eine Frage von Tagen.