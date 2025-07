RWW kann Ausfälle nicht kompensieren

Groß-Gerau. Im Vergleich zum Testspiel davor (0:5 gegen Fortuna Düsseldorf U23) sah Artur Lemm eine verbesserte, aber noch nicht gute Leistung. Dem Trainer von Hessenligist RW Walldorf missfiel vor allem, dass sein Team bei der 1:3-(1:2)-Niederlage beim VfR Mannheim erneut zu viele Gegentore zuließ. Bei dem Spiel in Neunkirchen zeigte sich wieder, dass der RWW-Kader den aktuellen Ausfall gleich mehrerer Leistungsträger schwer verkraftet.

Mit Marvin Redl, der sich im Düsseldorf-Spiel eine Rückenverletzung zugezogen hat, ist eine weitere Stammkraft hinzugekommen. Bei Tim Grünewald steht die Diagnose seiner Knöchelverletzung noch aus. Zumal auch die verletzten Benedikt von Hagen (Schambeinentzündung), Eduard Zhakishev und Pau Babot nach wie vor fehlen. „Das sind fünf geplante Leistungsträger für die kommende Saison“, sagte Lemm: „Das lässt sich in den Testspielen nicht so leicht kompensieren, dazu sind unsere Gegner auch zu stark.“

Oberligist Mannheim führte nach 32 Minuten mit 2:0, ehe RWW-Kapitän Tewen Spamer verkürzte (39.). „Da haben wir noch ganz gut gespielt“, so Lemm. In der zweiten Halbzeit und vieler Wechsel vermochten die Rot-Weißen das Niveau nicht zu halten. Ein Eigentor von Nicholas Beier brachte das 3:1 (68.). Nächster Testspielgegner ist Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga Bayern), bei dem die Walldorfer an diesem Dienstag (19 Uhr) spielen.

Verbandsligisten unterliegen in Tests ebenfalls