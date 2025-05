RW Walldorf verzichtet zwar auf den Aufstieg in die Regionalliga, will die Saison aber ordentlich zu Ende bringen und bleibt am Spitzenduo der Hessenliga dran – Foto: Sascha Wolff

RWW ist »Heim-Meister« Inoffizieller Titel für eine außergewöhnliche Saison Verlinkte Inhalte Hessenliga RW Walldorf Wolfhagen

WALLDORF. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg am Sonntag gegen den FSV Wolfhagen steht fest, dass der SV Rot-Weiß Walldorf in dieser Saison die beste Heim-Mannschaft der Hessenliga ist. RWW-Trainer Artur Lemm sagte dazu: „Wir sind also sozusagen Heim-Meister.“ In dieser für sie so außergewöhnlichen Saison noch einen solchen – wenn auch inoffiziellen – Titel zu gewinnen, sei den Rot-Weißen wichtig gewesen. Die Lemm-Elf ist weiter Tabellendritter, der FSV indes steigt in die Verbandsliga Nord ab.

RW Walldorf behält gegen Wolfhagen die Kontrolle Den 240 Zuschauern, die nochmal zum letzten Heimspiel der Saison ins RWW-Stadion gekommen waren, wurde zunächst nicht viel geboten. Eine Großchance bot sich dem SV Rot-Weiß in der sechsten Minute, da Imad Jaadar frei vor Torhüter Rick Christof auftauchte, den Ball aber nicht am Keeper vorbeibrachte. Die Walldorfer brachten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle, waren läuferisch und mit ihrem Pressing und Gegenpressing die aktivere Mannschaft. „Aber im letzten Drittel hat uns Durchsetzungsvermögen gefehlt“, sagte Lemm.