RWW II vor entscheidender Woche, Groß-Gerau muss sich steigern

WALLDORF/GROß-GERAU . Der Interimstrainer des SV Rot-Weiß Walldorf II, Serdar Parlak, sieht seine Verbandsliga-Fußballer vor einer entscheidenden Woche im Abstiegskampf. Angenommen, die Walldorfer U23 gewinnt am Sonntag (13 Uhr) gegen Rot-Weiß Darmstadt und am Sonntag darauf beim Viertletzten, TS Ober-Roden, dann sei sein Team praktisch gerettet.

Eine ähnlich anspruchsvolle Aufgabe steht dem VfR Groß-Gerau am Sonntag (15 Uhr) bevor. Ein Punkt trennt den Tabellenneunten von seinem siebtplatzierten Gastgeber Germania Ober-Roden. „Wir müssen uns auf jeden Fall steigern“, sagt der Sportliche Leiter des VfR, Driton Kameraj, nach drei Niederlagen in Folge und 1:10 Toren. Beim Team von Trainer Gaetano Bauso wirke vor allem die jüngst so desaströse Leistung gegen Viktoria Griesheim (0:2) nach. Kameraj hat in der Selbstreflexion der Spieler eine Unzufriedenheit mit sich festgestellt: „Die Mannschaft ist schon gereizt.“ Allerdings warnt Kameraj vor Übermotivation. Es gelte, den spielstarken Ober-Rodenern geduldig und taktisch klug zu begegnen. Als Beispiel, zu was sie fähig sind, nennt Kameraj den 6:2-Kreispokalsieg beim Gruppenliga-Meister SG Langstadt/Babenhausen. Dieser Germania kann der VfR voraussichtlich in Bestbesetzung gegenübertreten.