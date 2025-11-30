RWW hat gegen Junglilien Nase vorn

WALLDORF. Am Ende eines turbulenten Südhessen-Derbys gingen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer mit 4:3 (1:2) als Sieger vom Platz. „So ein Spiel bringt junge Spieler voran“, sagte der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm, nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 U21: „Es gab heute so viel zu tun. So viele Situationen, die man lösen musste. So viele Widerstände, die zu überwinden waren.“ Der Trainer der Darmstädter „Junglilien“, Daniel Petrowsky, indes konnte Lemms Freude so gar nicht teilen: „Es ist echt bitter, wenn man in der 89. Minute noch das 4:3 kassiert und dann mit gar nix nach Hause geht.“
Sein Punktspieldebüt in Rot-Weiß gab Saran Ram Kumar – und das auf Anhieb in der Startelf. Auch Yannis Severis hätte sicher gerne mitgewirkt. Aber der junge Stürmer hat sich unter der Woche einen Kreuzbandriss zugezogen.
Beide Mannschaften beharkten sich in vielen Zweikämpfen, aber sie trieben den Ball auch in hohem Tempo nach vorn. Langweilig war das letzte Walldorfer Heimspiel vor der Winterpause nie. Nach Pass von Tim Grünewald hatte Bennett Kruse nur noch Lilien-Torhüter Benedikt Börner vor sich. Der RWW-Offensivmann spielte den Keeper aus, um den Ball ins Netz zu schieben – 1:0.
Strafstoß sorgt für Unmut bei Walldorfern
Ein Kopfball von Bastian Görtler nach Freistoßflanke brachte den Ausgleich (35.). Ein Aufreger folgte: Jakob Voett berührte SVD-Fußballer Mika Schlosser im RWW-Strafraum (38.). Den folgenden Elfmeter verurteilte Lemm lauthals als „lächerliche“ Entscheidung. Smail Kadrijaj nutzte den Strafstoß zum 1:2.
Torreichen Vollgasfußball bot auch die zweite Halbzeit. Nach einer Ecke drückte RWW-Kapitän Marvin Redl den Ball mit der Stirn ins Tor – 2:2 (57.). Herrlich der Freistoßtreffer zum 3:2, da Nathan Doganay den Ball aus 17 Metern ins lange Eck zirkelte.
Aber die Führung hielt nicht lange. RWW handelte sich einen Konter ein. Nach zwei Anspielstation war der gerade erst eingewechselte Milan Herbst am Ball – und traf zum 3:3 (65.). Kurz vor Schluss machten die Walldorfer nochmal mächtig Druck, bis ein Dribbling Matteo Enders aus zwei Metern zum Schuss kommen ließ – 4:3 (89.). Tore: 1:0 Kruse (17.), 1:1 Görtler (35.), 1:2 Kadrijaj (38./FE), 2:2 Redl (57.), 3:2 Doganay (63.), 3:3 Herbst (65.), 4:3 Enders (89.). Schiedsrichter: Vitt (SG Nordkreis). Zuschauer: 370.