Im Laufduell setzt sich hier Saran Ram Kumar (rechts) vom SV Rot-Weiß Walldorf gegen den Ex-Walldorfer und jetzigen Darmstädter Kian Rebner durch. Auch am Ende hat RWW gegen die U21 des SV Darmstadt 98 die Nase vorn. Foto: Uwe Krämer

RWW hat gegen Junglilien Nase vorn RW Walldorf und U21 des SV Darmstadt 98 wissen im temporeichen Hessenliga-Derby zu unterhalten +++ Ein enges 4:3

WALLDORF. Am Ende eines turbulenten Südhessen-Derbys gingen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer mit 4:3 (1:2) als Sieger vom Platz. „So ein Spiel bringt junge Spieler voran“, sagte der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm, nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 U21: „Es gab heute so viel zu tun. So viele Situationen, die man lösen musste. So viele Widerstände, die zu überwinden waren.“ Der Trainer der Darmstädter „Junglilien“, Daniel Petrowsky, indes konnte Lemms Freude so gar nicht teilen: „Es ist echt bitter, wenn man in der 89. Minute noch das 4:3 kassiert und dann mit gar nix nach Hause geht.“

Sein Punktspieldebüt in Rot-Weiß gab Saran Ram Kumar – und das auf Anhieb in der Startelf. Auch Yannis Severis hätte sicher gerne mitgewirkt. Aber der junge Stürmer hat sich unter der Woche einen Kreuzbandriss zugezogen. Beide Mannschaften beharkten sich in vielen Zweikämpfen, aber sie trieben den Ball auch in hohem Tempo nach vorn. Langweilig war das letzte Walldorfer Heimspiel vor der Winterpause nie. Nach Pass von Tim Grünewald hatte Bennett Kruse nur noch Lilien-Torhüter Benedikt Börner vor sich. Der RWW-Offensivmann spielte den Keeper aus, um den Ball ins Netz zu schieben – 1:0.