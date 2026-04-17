RWS fordert Bruckhausen zum Topspiel, Fatihspor vor Vorentscheidung

Steht ein Sonntag der (Vor-)Entscheidungen in der Kreisliga A Duisburg an? In der Gruppe 1 empfängt Spitzenreiter Fatihspor Mülheim den Verfolger von der TuS Mündelheim. Mit einem Sieg könnte Mülheim dem Aufstieg ein ganz großes Stück näher kommen. In der Parallelgruppe 2 wurde die Partie von Primus FSV Duisburg auf Mitte Mai verlegt. Spannend wird es trotzdem im Verfolgerduell zwischen RWS Lohberg und dem TSV Bruckhausen.
________________
25. Spieltag
So., 26.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Duisburger FV 08 II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SC Croatia Mülheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 26.04.26 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Viktoria Buchholz II
26. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Duisburger SC Preußen - FC Taxi Duisburg
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Heißen
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger SV 1900 II
So., 03.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - TuS Mündelheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TSV Heimaterde Mülheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 03.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern
________________
________________
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SC Wacker Dinslaken
Sa., 25.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - DJK Vierlinden
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Heißen II - 1. FC Hagenshof zg.
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RWS Lohberg
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - TV Jahn Hiesfeld
So., 26.04.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 26.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FC Albania Duisburg
26. Spieltag
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Eintracht Walsum
So., 03.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Hamborn 90
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - MTV Union Hamborn
So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - TV Jahn Hiesfeld
So., 03.05.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - FSV Duisburg
So., 03.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Heißen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Sportfreunde Walsum 09
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: