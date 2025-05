RWO-Zweitvertretung verstärkt sich mit bekannten Gesichtern

Angjellos Bezoti und Hamed Abrahimi verstärken die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen zur der kommenden Spielzeit in der Kreisliga B. Beide haben bis zum Rückzug von RWO im Winter aus der Kreisliga A schon bei selbigen gespielt und im letzten halben Jahr bei Sterkrade-Nord Spielpraxis in der Bezirksliga gesammelt.

Neustart für den RWO nimmt Form an

Gegenüber der WAZ bedankt sich RWO in einem Statement bei Sterkrade für die Möglichkeit, die sie Ihren abgegangenen Spielern geboten haben. Der Neustart in der Kreisliga B, den Cheftrainer Günter Abel leiten soll, nimmt entsprechend Form an. Er zeigt sich begeistert vom Auftritt seiner zurückgekehrten Schützlinge in der Hinrunde der aktuellen Spielzeit, die RWO noch bestritten hat: „Ihr Einsatzwille, ihr Potenzial und ihr Teamgeist sind beeindruckend. Ich freue mich riesig, dass beide nun Teil unseres Neustarts sind.“