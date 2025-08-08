RWO-Zugang Halangk trotz Fehlstart zuversichtlich: "Ist ein Marathon"

Als Stammspieler des Halleschen FC und mit Erfahrung aus der Regionalliga Nordost und auch der 3. Liga schnappte sich RW Oberhausen in Lucas Halangk einen überaus vielversprechenden, jungen Spieler. In den ersten beiden Pflichtspielen stand der in Magdeburg geborene Außenbahnspieler jeweils in der Startelf, konnte die beiden Niederlage gegen den FC Gütersloh (0:2) und Fortuna Düsseldorf II (0:1) nicht verhindern. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein verweist Halangk auf erste Fortschritte zu einer Spielidee, die womöglich auch etwas Zeit beansprucht. Seine persönliche Zielsetzung bleibt jedenfalls unverändert.

Etwaige Untergangsszenarien sind nach zwei Spieltagen selbstredend fehlplatziert, dennoch war ein derart zäher Start in die Saison ob des vorhandenen Kaders und auch der Top-Platzierung im Vorjahr nicht zu erwarten.

Für Halangk besteht in jedem Fall kein Grund zur Panik. "Das gute alte Sprichwort: Es ist ein Marathon und kein Sprint", sagt der 21-Jährige. "Es kann jedem Team passieren, dass man auch in der Saison mal zwei Spiele hintereinander verliert. Deswegen sollte man noch nicht alles schwarzmalen."

Zumal im zweiten Spiel gegen Düsseldorf auch ausreichend Chancen für mindestens einen Punkt da gewesen wären – unter anderem vergab Moritz Stoppelkamp vom Elfmeterpunkt. Insgesamt funktionierte schlichtweg noch nicht alles, wie vielleicht ausgemalt.

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die Kleeblätter einen durchaus nennenswerten Umbruch moderieren müssen. Halangk ist einer von insgesamt zehn Zugängen: "Wir haben auch ein paar neue Spieler und das muss sich alles erstmal finden", betont er. "Wir haben schon eine Spielidee, die wir umsetzen wollen. Ich glaube, dass wir es jetzt gegen Düsseldorf auch schon sehr viel besser mit dem Ball gemacht haben."

Seine eigene Rolle unterscheidet sich dafür nicht sonderlich von jener aus vergangenen Stationen: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich eher ein offensiver Außenverteidiger war. Auch in Halle habe ich viel mit vorne gemacht", schildert Halangk. Die erste direkte Torbeteiligung verpasste er auch nur haarscharf. Gegen Düsseldorf fand er nach einem gewonnen Eins-gegen-Eins-Duell auf der rechten Seite mit einer Hereingabe den im Zentrum freistehenden Stoppelkamp, der die Direktabnahme aber aufs Tordach setzte. "Deswegen liegt mir diese Spielidee auf der Schienenposition zu verteidigen und auch nach vorne Akzente zu setzen."