RWO will einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung gehen

Regionalliga West: Beim RW Oberhausen wird weiterhin an den Aufstieg geglaubt. Neun Zähler beträgt der Rückstand auf Liga-Primus SC Fortuna Köln. Bei einem Spiel weniger bleibt somit noch alles offen für den Tabellenzweiten. Für die kommende Saison stellt sich der Verein derweil im sportlichen Bereich breiter auf.
Veränderungen gibt es derweil nicht in jeder Abteilung - Dennis Lichtenwimmer-Conversano bleibt beispielsweise Sportchef. Doch der Familienvater übt die Tätigkeit nur nebenberuflich aus und ist daher nicht immer vor Ort.
Der RWO plant zwar mit Lichtenwimmer-Conversano zu verlängern, will ihn gleichzeitig bei der Arbeit allerdings entlasten. Dabei soll der Sportchef weiterhin seinen Kernkompetenzen nachgehen, um den Verein somit bestmöglich aufzustellen. "Die geplante langfristige Zusammenarbeit mit Dennis ist darauf ausgerichtet, dass er sich zukünftig uneingeschränkt auf seine Stärken konzentriert. Seine Kernkompetenz ist und bleibt die Kaderplanung und -weiterentwicklung sowie das Transfermanagement, Scouting und die Datenanalyse", erklärte der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig dem RevierSport.
Für die Entlastung des Sportchefs hat Uhlig auch einen Plan. Er will zur kommenden Spielzeit einen Geschäftsführer Sport bei RWO installieren, der mit Lichtenwimmer-Conversano zusammen arbeiten soll.
"Wir suchen jemanden, der jeden Tag vor Ort ist – als Ansprechpartner für den Vorstand, für die Mannschaft und das Trainerteam sowie für unsere Jugendabteilung. Jemanden, der sich um den stetig wachsenden Bereich aller administrativen Themen rund um die Profimannschaft kümmert", sagte Uhlig zu den Anforderungen, die der Geschäftsführer erfüllen sollte.
Doch nicht nur Lichtenwimmer-Conversano soll entlastet werden. Auch Fred Bockholt, der seit 2012 im Amt ist und schon einige Talente zum RWO lockte, soll Hilfe bekommen. Damit weitere vielversprechende Spieler, wie zum Beispiel David Gabert, ausgebildet werden, sucht RWO nach einem weiteren Verantwortlichen, der zu Spielen fährt und Talente heraussucht.
RWO hat ein klares Ziel für die Zukunft. "Mit dieser Neustrukturierung wollen wir einen Schritt in Richtung weiterer Professionalisierung gehen. Die sportliche Leitung soll zukünftig also auf mehrere Schultern verteilt werden", sagte Uhlig.
Für die Entscheidung über die Vergabe des neuen Posten will sich der Verein die nötige Zeit nehmen. Für RWO geht es allerdings zunächst im Meisterschaftsrennen weiter. Die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Gunkel bekommt es am kommenden Spieltag mit dem SC Paderborn II zu tun.