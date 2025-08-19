RWO-Vorstand äußert sich zum Fehlstart

RW Oberhausen erlebt einen Saisonstart zum Vergessen, denn der ehemalige Bundesliga-Klub rangiert nach drei Niederlagen in vier Partien im Tabellenkeller. Vor dem schwierigen Pokalspiel beim SV Budberg und dem wichtigen Duell gegen Schlusslicht SSVg Velbert äußert sich Vorstand Marcus Uhlig zur aktuellen Situation.
Hinter RWO liegt ein größerer Umbruch als zunächst geplant - und das zeigt sich auch auf dem Platz. Oberhausen war beispielsweise beim wilden 1:5 bei Fortuna Köln mit zwei Platzverweisen zwangsweise chancenlos, unterlag zuvor aber auch schon gegen die U21 von Fortuna Düsseldorf und den FC Gütersloh. Wohlgemerkt alles Teams, die zum Saisonstart oben in der Regionalliga West mitmischen.
Allerdings kochen die Emotionen abseits des Platzes mitunter hoch, schließlich träumen Verein und Umfeld eigentlich von der Rückkehr in die 3. Liga. Deshalb sagt Marcus Uhlig als Vorstandsvorsitzender in einer Erklärung: „Wir wissen um die hohen Erwartungen unserer Fans und können die Ungeduld nach so vielen Jahren in der Regionalliga sehr gut nachvollziehen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen: Der Weg zurück in die 3. Liga ist ein Marathon und kein Sprint. Ein verhaltener Start darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir als Verein mit einer klaren Strategie arbeiten. Wir wollen sportlich weiter wachsen – mit klarer Strategie, auf Basis einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung und in dem Bewusstsein, dass dieser Weg nur über harte Arbeit, Geduld und Vertrauen in unsere Prozesse sowie in unsere Verantwortlichen im sportlichen Bereich führt. Nur so können wir unser mittelfristiges Ziel erreichen.“
Am Mittwoch kann RWO im Niederrheinpokal Selbstvertrauen tanken, allerdings ist der Gegner alles andere als Laufkundschaft: Beim Landesliga-Top-Team SV Budberg wird Oberhausen ein heißer Tanz erwarten, denn die Budberger sind auch immer für eine tolle Kulisse bekannt und verfügen über einige Spieler, die den angeschlagenen Kleeblättern Probleme bereiten können. Das gilt zweifelsfrei auch für die SSVg Velbert, die am Sonntag im Stadion Niederrhein gastiert. Der Aufsteiger hat einen Punkt weniger als das Team von Sebastian Gunkel, der weiter das Vertrauen des Vorstands genießt.
Uhlig führt nämlich aus: „Wir glauben an die Qualität unserer Spieler, an den Zusammenhalt im Team und an die Kompetenz unseres Trainerstabs. Jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren, weiter hart zu arbeiten und Woche für Woche die Leistungen auf den Platz zu bringen, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben."
RW Oberhausen ist anders als beispielsweise gegen Gütersloh und Fortuna Köln in diesen beiden Spielen der klare Favorit und hat gute Chancen, sich aus der Misere zu befreien. Andernfalls stehen die Kleeblätter vor weiter unruhigen Wochen.