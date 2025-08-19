RWO-Vorstand äußert sich zum Fehlstart

Hinter RWO liegt ein größerer Umbruch als zunächst geplant - und das zeigt sich auch auf dem Platz. Oberhausen war beispielsweise beim wilden 1:5 bei Fortuna Köln mit zwei Platzverweisen zwangsweise chancenlos, unterlag zuvor aber auch schon gegen die U21 von Fortuna Düsseldorf und den FC Gütersloh. Wohlgemerkt alles Teams, die zum Saisonstart oben in der Regionalliga West mitmischen.

Allerdings kochen die Emotionen abseits des Platzes mitunter hoch, schließlich träumen Verein und Umfeld eigentlich von der Rückkehr in die 3. Liga. Deshalb sagt Marcus Uhlig als Vorstandsvorsitzender in einer Erklärung: „Wir wissen um die hohen Erwartungen unserer Fans und können die Ungeduld nach so vielen Jahren in der Regionalliga sehr gut nachvollziehen. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen: Der Weg zurück in die 3. Liga ist ein Marathon und kein Sprint. Ein verhaltener Start darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir als Verein mit einer klaren Strategie arbeiten. Wir wollen sportlich weiter wachsen – mit klarer Strategie, auf Basis einer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung und in dem Bewusstsein, dass dieser Weg nur über harte Arbeit, Geduld und Vertrauen in unsere Prozesse sowie in unsere Verantwortlichen im sportlichen Bereich führt. Nur so können wir unser mittelfristiges Ziel erreichen.“