RWO: Vorbericht zum Spiel gegen den VfL Bochum

RWO erwartet den VfL Bochum zum Testspiel – Foto: Marco Bader

Für RWO ist es bereits das dritte Testspiel der Sommervorbereitung. Das erste Spiel gegen Bezirksligist SW Alstaden ging mit 5:0 (2:0) an die Kleeblätter. Der zweite Test gegen den niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk ging knapp mit 1:2 (1:1) verloren. Ein weiteres Testspiel gegen BW Fuhlenbrock war ebenfalls geplant, musste aufgrund der vergangenen Hitzewelle jedoch verlegt werden.

„Beim ersten Härtetest gegen Waalwijk hatten wir bereits ein hohes Niveau und sehr gute Intensität. Gegen Bochum wird es wahrscheinlich nochmal eine Stufe härter, was uns aber nur zugutekommt, weil wir auch da ein gutes Spiel abliefern wollen“, erklärt Cheftrainer Sebastian Gunkel. „Genau sowas brauchen wir in der Saisonvorbereitung. Der VfL ist ein toller Gegner und man spielt nicht jeden Tag gegen einen Zweitligisten. Dementsprechend freuen wir uns sehr auf dieses Spiel.“

Der VfL Bochum hat bislang ein Testspiel absolviert: Gegen die Amateurauswahl der Vonovia Allstars setzte sich der Zweitligist standesgemäß mit 8:0 (1:0) durch. Bochums Trainer Uwe Rösler erklärte im Vorfeld der Partie, dass er in den Trainingseinheiten keine Rücksicht auf die anstehenden 90 Minuten in Oberhausen genommen habe.

Innerhalb der Mannschaft herrsche eine gute Stimmung und auch die externen

Neuzugänge hätten bereits signalisiert, dass sie an der Lindnerstraße sehr gut

aufgenommen wurden.

„Die Jungs sind motiviert und konzentriert, und wir konnten bereits den ein oder anderen

Inhalt an die Spieler vermitteln. Wir haben das Gefühl, dass schon alles gut

zusammenpasst, und sind guter Dinge, dass es weiterhin so gut funktioniert, wenn der ein

oder andere Neuzugang noch dazustoßen wird“, so Gunkel.

Wetter

Nachdem die hohen Temperaturen der letzten Woche jenseits der 30 Grad abgeklungen

sind, wird es am Samstag auch in der Sonne wieder angenehmer mit Temperaturen von bis zu 25 Grad. Vereinzelte kleine Schauer sind zwar nicht ausgeschlossen, größtenteils

bleibt es aber trocken.

Rahmenprogramm

Passend zur Saisoneröffnung gibt es für Familien und Kinder ein abwechslungsreiches

Rahmenprogramm mit Fußball-Tennis, Fußball-Dart und weiteren Aktionen rund ums

Stadion.

Ab 13 Uhr nehmen sich die Spieler der Kleeblätter Zeit für ihre Anhänger und stehen bei

einer Autogrammstunde für Fotos und Unterschriften bereit.

Am Infostand informieren Rot-Weiß Oberhausen, die Stadt Oberhausen und die

Kinderschutzallianz gemeinsam über den neuen 1904-Youth Pass und die neue soziale

Teilhabe bei RWO. Auch die Rot-Weiße Ader, der neue Förderverein für soziale Projekte

des Vereins, stellt sich vor.

Tickets

Tickets für die Partie können wie gewohnt an allen Vorverkaufsstellen und natürlich

online im Ticketshop erworben werden. Die Tageskassen öffnen parallel zu den

Stadiontoren um 12 Uhr. Vor Ort wird ein Aufschlag von 2 EUR auf alle Tickets erhoben.

Parken

Rot-Weiß Oberhausen empfiehlt aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation rund um das

Stadion Niederrhein eine frühzeitige Anreise oder die Anreise mit den öffentlichen

Verkehrsmitteln.