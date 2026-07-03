RWO: Vorbericht zum Spiel gegen den VfL Bochum

Für RWO ist es bereits das dritte Testspiel der Sommervorbereitung. Das erste Spiel gegen
Bezirksligist SW Alstaden ging mit 5:0 (2:0) an die Kleeblätter. Der zweite Test gegen den
niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk ging knapp mit 1:2 (1:1) verloren. Ein
weiteres Testspiel gegen BW Fuhlenbrock war ebenfalls geplant, musste aufgrund der
vergangenen Hitzewelle jedoch verlegt werden.
Der VfL Bochum hat bislang ein Testspiel absolviert: Gegen die Amateurauswahl der
Vonovia Allstars setzte sich der Zweitligist standesgemäß mit 8:0 (1:0) durch. Bochums
Trainer Uwe Rösler erklärte im Vorfeld der Partie, dass er in den Trainingseinheiten keine
Rücksicht auf die anstehenden 90 Minuten in Oberhausen genommen habe.
„Beim ersten Härtetest gegen Waalwijk hatten wir bereits ein hohes Niveau und sehr gute
Intensität. Gegen Bochum wird es wahrscheinlich nochmal eine Stufe härter, was uns aber
nur zugutekommt, weil wir auch da ein gutes Spiel abliefern wollen“, erklärt Cheftrainer
Sebastian Gunkel. „Genau sowas brauchen wir in der Saisonvorbereitung. Der VfL ist ein
toller Gegner und man spielt nicht jeden Tag gegen einen Zweitligisten. Dementsprechend
freuen wir uns sehr auf dieses Spiel.“
Innerhalb der Mannschaft herrsche eine gute Stimmung und auch die externen
Neuzugänge hätten bereits signalisiert, dass sie an der Lindnerstraße sehr gut
aufgenommen wurden.
„Die Jungs sind motiviert und konzentriert, und wir konnten bereits den ein oder anderen
Inhalt an die Spieler vermitteln. Wir haben das Gefühl, dass schon alles gut
zusammenpasst, und sind guter Dinge, dass es weiterhin so gut funktioniert, wenn der ein
oder andere Neuzugang noch dazustoßen wird“, so Gunkel.
Nachdem die hohen Temperaturen der letzten Woche jenseits der 30 Grad abgeklungen
sind, wird es am Samstag auch in der Sonne wieder angenehmer mit Temperaturen von bis zu 25 Grad. Vereinzelte kleine Schauer sind zwar nicht ausgeschlossen, größtenteils
bleibt es aber trocken.
Passend zur Saisoneröffnung gibt es für Familien und Kinder ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm mit Fußball-Tennis, Fußball-Dart und weiteren Aktionen rund ums
Stadion.
Ab 13 Uhr nehmen sich die Spieler der Kleeblätter Zeit für ihre Anhänger und stehen bei
einer Autogrammstunde für Fotos und Unterschriften bereit.
Am Infostand informieren Rot-Weiß Oberhausen, die Stadt Oberhausen und die
Kinderschutzallianz gemeinsam über den neuen 1904-Youth Pass und die neue soziale
Teilhabe bei RWO. Auch die Rot-Weiße Ader, der neue Förderverein für soziale Projekte
des Vereins, stellt sich vor.
Tickets für die Partie können wie gewohnt an allen Vorverkaufsstellen und natürlich
online im Ticketshop erworben werden. Die Tageskassen öffnen parallel zu den
Stadiontoren um 12 Uhr. Vor Ort wird ein Aufschlag von 2 EUR auf alle Tickets erhoben.
Parken
Rot-Weiß Oberhausen empfiehlt aufgrund der begrenzten Parkplatzsituation rund um das
Stadion Niederrhein eine frühzeitige Anreise oder die Anreise mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln.