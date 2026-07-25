RWO verspielt Führung in 135 Minuten gegen Eintracht Frankfurt II

RWO holt ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt bei der Generalprobe vor dem Ligastart. – Foto: Michael Werner

RW Oberhausen war gegen die U21 von Eintracht Frankfurt über weite Strecken die aktivere Mannschaft und führte bis kurz vor Schluss mit 2:1. Erst in den dritten 45 Minuten schlugen die Frankfurter noch einmal zu.

RWO blieb anschließend die aktivere Mannschaft. Pierre Fassnacht prüfte Möhler mit einem Distanzschuss (13.), später scheiterten auch Burinyuy Nyuydine (35.) und Timur Kesim per Kopf (37.)

Die Oberhausener erwischten einen perfekten Start. Bereits nach drei Minuten setzte sich Nils Winter stark über die rechte Seite durch, umkurvte Emil Möhler im Tor der Frankfurter und brachte den Ball vors Tor, wo Michel Niemeyer das Leder noch über die Linie drückte. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nach zehn Minuten zog Michy Batshuayi aus halblinker Position ab. Sein Schuss wurde unglücklich abgefälscht und landete zum 1:1 im langen Eck.

Nyuydine bringt RWO erneut in Führung

Auch nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Kleeblätter die besseren Möglichkeiten. Nils Winter verfehlte das Tor nach einer starken Einzelaktion nur knapp (55.), ehe Frankfurt bei einem Freistoß von Nico Ochojski, der am Pfosten landete, Glück für RWO bedeutete (57.)

In der 70. Minute belohnten sich die Gäste schließlich. Niemeyer flankte von der linken Seite an den zweiten Pfosten, wo Nyuydine einlief und den Ball per Kopf zum 2:1 ins kurze Eck setzte. Wenig später hätte Kesim per Freistoß beinahe nachgelegt, traf jedoch nur Aluminium (70.).

Valentine hält lange stark

Wie vereinbart wurde die Partie über drei 45-minütige Drittel ausgetragen. Nach zahlreichen Wechseln erhöhte Frankfurt im letzten Drittel den Druck. Vor allem der eingewechselte Torhüter Ryan Valentine rückte nun in den Mittelpunkt. Er war zunächst per Doppelparade gegen Clement Nana-Sahrene und Henrik Peter zur Stelle (97.), kurz darauf parierte er auch gegen Metehan Yildirim (101.)

Den Ausgleich konnte aber auch der Schlussmann nicht verhindern. Sadiki Chemwor nutzte in der 112. Minute den Platz auf der linken Seite, dribbelte in den Strafraum und schob den Ball flach zum 2:2-Endstand ein. In der Schlussphase bewahrte Valentine seine Mannschaft mit einer weiteren Parade nach einem Kopfball von Julian Etse immerhin vor einer Niederlage (125.)

Eintracht Frankfurt II – RW Oberhausen 2:2 n.V.

Eintracht Frankfurt II: Emil Möhler, Derek Boakye Osei, Nico Ochojski, Julian Etse, Eba Bekir Is, Marvin Dills, Christian Prenaj, George Didoss, Paul Wünsch, Cherif Cissé, Michy Batshuayi - Trainer: Patrick Glöckner

RW Oberhausen: Pierre Fassnacht (75. Hasan Onur) (91. Jakob Brune), Simon Ludwig, Michel Niemeyer (75. Sergio Terranova), Tim Böhmer (75. Travis de Jong), Nils Winter (75. Cankoray Mutlu), Kerem Yalcin (91. Hasan Mammadli), Luca Schlax (91. Roosevelt Tambetabi), Alexander Mühling (75. Arda Süne), Burinyuy Nyuydine (91. Eulon Krasniqi), Timur Kesim (75. Yassir Atty) - Trainer: Sebastian Gunkel

Tore: 0:1 Michel Niemeyer (3.), 1:1 Michy Batshuayi (10.), 1:2 Burinyuy Nyuydine (70.), 2:2 Sadiki Chemwor (112.)