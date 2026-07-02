RWO verpflichtet Nils Winter Nils Winter kehrt zu Rot-Weiß Oberhausen zurück. Nach drei Jahren bei Alemannia Aachen wird der 32-jährige Außenverteidiger in der kommenden Saison wieder das Kleeblatt auf der Brust tragen. von RWO · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Winter kehrt nach Oberhausen zurück – Foto: RPO

Winter wurde in der Jugend des TSV Heiligendorf und des VfL Wolfsburg ausgebildet. Über Stationen beim VfR Neumünster, Alemannia Aachen und der SV Elversberg wechselte er im Oktober 2020 erstmals zu RWO.

In Oberhausen avancierte Winter schnell zum Leistungsträger: In drei Spielzeiten absolvierte er 104 Partien, erzielte 12 Tore und legte 29 weitere Treffer auf. 2023 zog es den versierten Schienenspieler zurück nach Aachen, wo er drei Spielzeiten für die Alemannia auflief, bevor er nun wieder ein rot-weißer ist.

Winter brennt für RWO „Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen, und die Gespräche liefen sehr, sehr gut. Mit dem ein oder anderen habe ich in meiner ersten Zeit bei RWO noch zusammengespielt, und auch mit ihnen war ich in den letzten Wochen in engem Austausch“, erklärt Winter zu seiner Rückkehr. „Ich hatte in Oberhausen eine wunderschöne Zeit und ich wusste genau, was mich erwartet. Ich will mit der Mannschaft erfolgreichen Fußball spielen und freue mich sehr auf die neue Saison.“ Oberhausens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano ist ebenfalls froh, dass Winter zurück an der Lindnerstraße ist: „In der kommenden Saison wollen wir in Sachen Power und Durchsetzungsstärke nochmal einen Schritt nach vorne machen. Als Schienenspieler soll Nils, in Kombination mit intensiver Defensivarbeit, via Dribbling und Flankenspiel für viele Offensiv-Aktionen sorgen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass es nun mit der Rückkehr funktioniert hat!“