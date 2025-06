RWO verpflichtet Krystian Kalinowski als Torwarttrainer

Der 34-jährige Pole, der in den vergangenen zwei Jahren für die Wolfsburger Talente verantwortlich war, bringt eine breite und wertvolle Erfahrung aus verschiedenen Nachwuchsabteilungen im deutschen Profifußball mit. Stationen seiner bisherigen Laufbahn waren unter anderem Energie Cottbus, RB Leipzig sowie der FC Ingolstadt 04, wo er jeweils mit dem Fokus auf die Ausbildung junger Torhüter tätig war.

Umzug in das Ruhrgebiet

Mit dem Wechsel nach Oberhausen steht für Kalinowski auch ein privater Neuanfang an: Gemeinsam mit seiner Ehefrau und den zwei kleinen Kindern zieht er in das Ruhrgebiet, um sich voll und ganz der neuen Aufgabe bei den Kleeblättern zu widmen.

„Nach der kurzfristigen Entwicklung um Daniel Davari waren wir gezwungen, schnell in einen Nachfolge- und Entscheidungsprozess zu kommen. Krystians bisherige Stationen sprechen für seine Kompetenz in der Ausbildung junger Torhüter, wovon unser junges Torwarttrio sowie die Jugendabteilung vom Fleck weg profitieren wird. Wir freuen uns, dass er schon heute auf dem Trainingsplatz stehen und unsere Saisonvorbereitung wie geplant vorangetrieben werden kann“, so Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter von Rot-Weiß Oberhausen.

Mit Kalinowskis Verpflichtung setzt RWO seine Linie fort, auf Qualität und Entwicklungspotenzial zu setzen – sowohl auf dem Platz als auch neben ihm.