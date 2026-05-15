RWO verlängert Vertrag mit Simon Ludwig

Simon Ludwig verlängert bei RWO. – Foto: Fynn Graebe/RWO

Ludwig wechselte zur Saison 2024/25 von Wormatia Worms aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf die Emscherinsel. Bei RWO passte sich der erst 22-jährige Abwehrspieler schnell an das höhere Niveau in der Regionalliga West an und stand bisher in 48 Pflichtspielen auf dem Feld. Zusätzlich erzielte „Atze“ in dieser Zeit zwei Tore und bereitete ebenso viele Tore vor. Durch den Ausfall von Abwehrchef Nico Klaß stand Ludwig zuletzt öfter von Beginn an auf dem Feld und wusste dort mit seinen Leistungen zu überzeugen.

Ludwig: "Konnte mich stetig weiterentwickeln"

Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter von RWO, beleuchtet die durchweg positive Entwicklung des talentierten Innenverteidigers: „Simon hat in seiner zweiten Regionalligasaison eine starke Entwicklung genommen und ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich Geduld und Vertrauen beiderseits auszahlen können. Wir können uns auf Simon verlassen und wissen auch um seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft. Entsprechend sind wir sehr glücklich, dass er weiterhin in Oberhausen bleibt.“

„Ich konnte mich hier in den letzten zwei Jahren stetig weiterentwickeln, immer mehr Spielzeit sammeln und freue mich darüber, weiter ein Teil des Vereins zu bleiben. Trotz des nicht so guten Saisonstartes haben wir uns als Mannschaft immer besser gefunden und wollen in der neuen Spielzeit genau da weitermachen, wo wir nun aufhören. Ich möchte auch im nächsten Jahr möglichst oft auf dem Platz stehen, um mit dem Team um den Aufstieg zu kämpfen“, freut sich Simon Ludwig über die Verlängerung bei den Kleeblättern