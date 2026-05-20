RWO verlängert Vertrag mit Dennis Lichtenwimmer-Conversano

Dennis Lichtenwimmer-Conversano verlängert bei RW Oberhausen. – Foto: RWO

Rot-Weiß Oberhausen und Dennis Lichtenwimmer-Conversano setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort: Der Vertrag des Sportlichen Leiters wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Nach den erfolgreichen ersten beiden Jahren ist die Vertragsverlängerung der nächste logische Schritt. Gemeinsam konnten wichtige sportliche und strukturelle Entwicklungen angestoßen und die Grundlagen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Vereins geschaffen werden.

Künftig wird sich Lichtenwimmer-Conversano noch intensiver auf die Bereiche Kaderplanung und Scouting konzentrieren. Dabei soll insbesondere die strategische Ausrichtung im sportlichen Bereich weiter geschärft, der Spielermarkt noch gezielter analysiert und die sportliche Entwicklung des Vereins langfristig vorangetrieben werden. Die Erweiterung und Professionalisierung der Scoutingstrukturen spielt dabei eine zentrale Rolle.

„Die Entwicklung, die RWO in den vergangenen Jahren im sportlichen Bereich genommen hat, trägt deutlich die Handschrift von Dennis Lichtenwimmer-Conversano“, erklärt Marcus Uhlig. „Er arbeitet akribisch, identifiziert sich voll mit dem Verein und verfolgt klare Ideen. Wir freuen uns auf die vereinbarte weitere langfristig orientierte Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass er die sportliche Ausrichtung von RWO weiterhin maßgeblich mitgestalten und weiterentwickeln wird.“

"Haben noch einiges vor"

Auch Klaus-Werner Conrad betont die Bedeutung der weiteren Zusammenarbeit: „Die Zusammenarbeit mit Dennis ist geprägt von Vertrauen, Professionalität und klaren gemeinsamen Vorstellungen. Er kennt den Markt, arbeitet sehr detailorientiert und hat einen großen Anteil daran, dass wir unsere sportlichen Strukturen weiterentwickeln konnten. Deshalb freuen wir uns sehr über die Fortsetzung der Zusammenarbeit.“

Auch Lichtenwimmer-Conversano selbst freut sich auf die nächsten zwei Jahre bei den Kleeblättern: "Zunächst empfinde ich große Dankbarkeit und Stolz, für solch einen Verein weiter tätig sein zu dürfen. In den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen habe ich, bezogen auf meine berufliche und private Situation, viel Wertschätzung entgegengebracht bekommen. Was vor zwei Jahren eine Herkulesaufgabe war, macht mir heute mehr Spaß denn je. Bedanken möchte ich mich dabei vor allem bei allen Spielern, die uns in dieser Zeit das Vertrauen geschenkt und maßgeblich die positive Entwicklung vorangetrieben haben. Zudem bei dem Trainer- und Staffteam, was einen überragenden Job macht, sowie den alten und neuen Vorstand, dem Aufsichtsrat und den Anhängern von RWO für das stetige Vertrauen in meine Person. Wir haben bereits vieles geschafft, aber noch einiges vor."