RWO unterstützt Caritas-Cup für Fairness und Inklusion Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika für Furore sorgt, steht am kommenden Sonntag auch in Oberhausen ein besonderes Turnier im Mittelpunkt: Die Caritas Oberhausen richtet den Caritas-Cup aus von Rot-Weiß Oberhausen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der Caritas-Cup findet in Oberhausen statt. – Foto: Rot-Weiß Oberhausen

Am 12. Juli treten ab 10 Uhr auf der Anlage des Stadtsportbundes Oberhausen 16 Mannschaften aus acht nordrhein-westfälischen Städten gegeneinander an. Schon die vergangene Auflage kam beim Publikum gut an, damals kämpften zwölf Teams um Punkte, Pokal und den Gedanken der Inklusion,.

Im Zentrum des Turniers steht die Idee, Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Platz zusammenzubringen. Nicht das sportliche Ergebnis allein zählt dabei, sondern vor allem der Spaß am Spiel, ein faires Miteinander und das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Caritasdirektor Michael Kreuzfelder beschreibt den Cup als eines der Projekte, die der Caritas besonders am Herzen liegen, und betont, dass Fußball wie kaum eine andere Sportart Menschen zusammenbringt und so Inklusion im Alltag ermöglicht. „Sunshine Club“ darf 2027 nach Mexiko Die teilnehmenden Teams stammen aus Sportvereinen und sozialen Einrichtungen aus ganz NRW und zeigen damit die Vielfalt des Fußballs. Mit dabei ist auch der 1. FC Köln, vertreten durch zwei inklusive Mannschaften des SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, der eng mit dem Traditionsklub kooperiert. Aus den eigenen Reihen der Caritas tritt zudem der „Sunshine Club“ des Carl-Sonnenschein-Hauses an, einer stationären Einrichtung für wohnungslose Menschen.

Das Team konnte im vergangenen Jahr die Deutsche Meisterschaft im Straßenfußball für sich entscheiden, zwei Spieler werden im Januar 2027 sogar beim Homeless World Cup in Mexiko auflaufen. Als Unterstützer stehen dem Caritas-Cup die Stadtsparkasse Oberhausen sowie Rot-Weiß Oberhausen zur Seite. Der Vorstand von RWO wird bei der Siegerehrung persönlich die Pokale überreichen.